Чем на самом деле пахнет космос: астронавты рассказали, что чувствуют после выхода в открытое пространство

Астронавт / © Pixabay

Несмотря на вакуум космоса, астронавты сообщают о выразительных ароматах после выхода в открытый космос, а ученые определяют потенциальные запахи планет, комет и спутников благодаря химическому составу.

Об этом пишет издание BGR.

Космическое пространство — это практически идеальный вакуум, где нет воздуха, который мог бы переносить запахи. Однако астронавты, возвращаясь из открытого космоса, регулярно сообщали о выразительных ароматах. Ученые, изучая химический состав небесных тел, делают обоснованные предположения о потенциальных запахах планет, комет и спутников.

Изучение космических ароматов дает бесценное понимание химии Вселенной. Каждый запах формируется определенной молекулой, и их идентификация позволяет глубже понять строение планет, спутников и межзвездных газов, а также механизмы рождения звезд и планетных систем. Например, соединения серы могут указывать на вулканическую активность, а углеводороды — на процессы, важные для формирования строительных блоков жизни.

Астронавты описывают специфический запах после выхода в открытый космос и лунных прогулок. Он напоминает поджаренное мясо, горячий металл или сварочный дым. Дон Петтит из НАСА сравнил его с «приятно сладким запахом сварочного дыма». Астронавты миссий «Аполлон» отмечали запах пороха из-за лунной пыли, заносившейся в кабины модулей. Гаррисон Шмитт отмечал, что этот аромат «израсходованного пороха» оставался в памяти ярче, чем другие запахи.

Ученые объясняют, что в условиях низкой орбиты атомарный кислород оседает на скафандрах, и при их регерметизации он реагирует с воздухом, образуя озон или окисленные соединения, создающие металлические запахи. Лунная пыль может формировать реактивные химические связи из-за ударов метеоритов, которые при контакте с кислородом и влагой дают характерный пороховой аромат.

Миссия «Розетта» позволила изучить молекулярный состав кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Зонд «Филы» обнаружил богатый микс летучих соединений: сероводород, аммиак, формальдегид, синильную кислоту, метанол, диоксид серы и сероуглерод. Руководитель миссии Катрин Альтвегг описала кометные «духи» как смесь насыщенных и едких ароматов, что дает представление о первичных составляющих Солнечной системы.

Марс, по оценкам, пахнет преимущественно сернистым газом с легким сладковатым оттенком из-за высокого содержания серы, магния, железа и хлора в почве. Однако уровни этих газов очень низкие, поэтому запах на красной планете, если и присутствует, то едва ощутимый и локализованный.

Титан, спутник Сатурна, имеет плотную атмосферу и озера из метана и этана. Теоретически его аромат напоминает нефть или бензин из-за присутствия более тяжелых углеводородов, в частности бензола. Данные миссии «Кассини-Гюйгенс» подтвердили наличие этих углеводородов, а их испарение формирует цикл облаков и осадков, подобный земному, но с метаном и этаном.

Важно отметить, что метан сам по себе не имеет запаха; запах бензина связан с более тяжелыми углеводородами. Таким образом, химический состав Титана убедительно свидетельствует о его «нефтяном дыхании», которое астронавты могли бы почувствовать при условии безопасного вдыхания.

