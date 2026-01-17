Чем опасен публичный Wi-Fi и могут ли владельцы читать вашу историю браузера

Wi-Fi / © Фото из открытых источников

Реклама

Публичный Wi-Fi давно стал привычной опцией в кафе, ресторанах, аэропортах и торговых центрах. Бесплатный доступ к интернету удобен, но в то же время может нести скрытые риски для пользователей.

Об этом сообщило издание BGR.

Специалисты обращают внимание: владельцы публичных сетей или интернет-провайдеры технически способны фиксировать незашифрованный трафик. Это означает, что они могут видеть, какие сайты посещает пользователь и к каким сервисам подключается, хотя содержимое страниц при наличии шифрования остается недоступным. Именно поэтому эксперты советуют не просматривать личные или конфиденциальные данные в сетях Wi-Fi компаний или заведений.

Реклама

Уровень безопасности публичных точек доступа существенно отличается в зависимости от места. Например, в аэропортах иногда применяют дополнительный мониторинг трафика, но из-за большого количества пользователей такие сети могут быть более уязвимыми. В небольших кафе Wi-Fi часто работает без какого-либо контроля, однако это не делает его безопасным.

Основная проблема открытых сетей заключается в отсутствии надежного шифрования и паролей. Из-за этого они уязвимы к так называемым «атакам посредника», когда злоумышленники перехватывают данные пользователей. В таких случаях под угрозой могут оказаться логины, пароли, платежная информация и история посещений сайтов. Кроме того, существуют фальшивые точки доступа, чтобы получить доступ к чужим данным.

Чтобы уменьшить риски, эксперты советуют избегать доступа к конфиденциальной информации через публичные сети, выключать совместный доступ к файлам на устройствах и пользоваться защищенными сайтами с HTTPS. Самым эффективным способом защиты остается использование VPN, который шифрует интернет-трафик и затрудняет его перехват даже в открытых сетях.

Напомним, качество Wi-Fi сигнала зависит не только от скорости интернета или мощности роутера. Часто проблемы с покрытием, буферингом и «мертвыми зонами» возникают из-за неправильной настройки Wi-Fi антенн. Ранее мы рассказывали, куда они должны быть направлены для лучшего сигнала.