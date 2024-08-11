Чем отличается мозг спортсмена  и обычного человека: 6 неожиданных наблюдений

Спортивное мастерство — это нечто большее, чем просто физические возможности, оно также формирует мозг.

Чтобы одержать победу над своими конкурентами, спортсмены должны быть самыми быстрыми, сильными или ловкими в своих видах спорта. Рекордсмены должны пойти еще дальше, чтобы превзойти пределы известных человеческих возможностей.

Но помимо своей физической силы, спортсмены используют уникальный набор умственных навыков, которые позволяют им добиваться успеха.

О том, чем отличается мозг спортсменов от мозга обычных людей, пишет Live Science.

Обработка визуальных сигналов

Способность быстро воспринимать визуальную информацию и принимать соответствующие решения является важнейшим навыком для спортсменов, особенно тех, кто занимается командными видами спорта, такими как футбол или баскетбол.

Профессиональные командные игроки легче и быстрее воспринимают визуальную информацию, чем другие люди.

Они легко могут фокусироваться на движущихся объектах и отслеживать их перемещение. То есть их мозг более искусен в обработке "динамических визуальных сцен" или мира, движущегося вокруг них.

Мышечная память

Спортсмены-акробаты, такие как прыгуны в воду и гимнасты лучше других запоминают последовательность движений на подсознательном уровне. Эту способность часто называют "мышечной памятью".

Недавнее исследование показало, что мозг планирует и координирует повторяющиеся движения, которые выполняют спортсмены, танцоры и музыканты, быстро "архивируя" и "распаковывая" важную информацию о них. Сначала последовательность и время шагов программируются в мозге отдельно, но в процессе тренировок эти отдельные элементы плавно интегрируются в один всплеск скоординированной мозговой активности. Этот процесс включает в коре головного мозга целую сеть нейронов, которые регулируют движение.

Предвидение событий

Хороший футбольный вратарь должен уметь за долю секунды понять, в какую точку ворот полетит мяч, чтобы успеть отреагировать и поймать его. Вероятно, такая быстрая реакция связана с уникальной способностью таких спортсменов сопоставлять визуальные подсказки о движениях противника с потенциальным путем мяча.

Исследования показали, что у спортсменов, успех которых зависит от быстроты реакции на действия соперника зона мозга, известная как верхняя височная борозда (STS) толще, чем у обычных людей. STS — это область мозга, которая играет важную роль в восприятии движения других живых существ, а также помогает расшифровывать намерения, стоящие за этими движениями.

Координация движений

Спортсмены-акробаты, такие как гимнасты, обладают замечательными проприоцептивными навыками или способностью чувствовать, где их тело находится в пространстве. Сложная сеть нейронов в мозжечке, области у основания мозга, позволяет этим спортсменам быстро корректировать движения в воздухе или сохранять равновесие на снаряде.

Фокус и внимание

Спортсмены должны уметь соответствующим образом распределять свое внимание и динамично переключаться между различными способами мышления. Например, во время матча футболисту, который ведет мяч в одну сторону, может потребоваться быстро сменить направление, если к нему приблизится игрок из команды соперника.

Когнитивные навыки, необходимые для переключения внимания, также проявляются и в обычной жизни, например, когда мы одновременно делаем уборку и слушаем аудиокнигу. Одно из исследований утверждает, что спортсмены лучше справляются с такой многозадачностью.

Устойчивость мозга к старению

Когнитивные преимущества спортивных тренировок могут также распространяться на жизнь в целом. Возможно, никто не продемонстрировал это лучше, чем легендарная канадская легкоатлетка Ольга Котелко, которая установила более 30 мировых рекордов.

Перед ее смертью в 2014 году в возрасте 95 лет ученые исследовали ее мозг и обнаружили, что он на несколько десятков лет моложе фактического возраста чемпионки.

Команда обнаружила, что Ольга также быстрее реагировала на когнитивные задачи, и у нее была лучшая память, чем у других людей в этом возрасте.

Конечно, общие выводы нельзя делать по изучению мозга одного человека, но Ольга Котелко предоставила ученым уникальные знания о долгосрочном воздействии спортивных тренировок на мозг.

Заглядывая вперед, можно сказать, что поощрение тренировки мозга у спортсменов с раннего возраста может привести к еще большим спортивным достижениям.

"Мы достигли той точки, когда, в частности, в подготовке спортсменов человеческое тело не может сделать больше, но мы можем сделать гораздо больше с помощью познания возможностей своего мозга", — рассказала Кайли Стил, из Университета Западного Сиднея в Австралии, которая проводит научные исследования в области спорта.

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