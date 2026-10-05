Чем шимпанзе отличаются от людей в дружбе: ученые нашли ответ

Шимпанзе

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Шимпанзе гораздо реже воруют еду у тех, с кем имеют близкие отношения. К такому выводу пришли биологи, исследовавшие поведение животных в заповеднике на острове Нгамба в Уганде. Ученые также обнаружили, что реакция на воровство зависит от того, кто именно забрал еду — друг или «чужой».

Результаты исследования были опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior, пишет popsci.

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Как ученые определяли друзей среди шимпанзе

Исследователям сначала нужно было установить, какие животные имеют близкие отношения. Для этого они более 800 часов наблюдали 26 шимпанзе в заповеднике.

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Ученые анализировали, как часто животные ухаживают друг за другом, взаимодействуют в течение дня и находятся рядом. На основе этих наблюдений исследователи определили пары животных, имеющих наиболее тесные связи.

В то же время, ученые осторожно используют понятие «дружба», поскольку человеческие представления об эмоциях и отношениях не всегда можно непосредственно переносить на других животных.

После этого учёные провели эксперимент. В одной комнате разместили шимпанзе, перед которым стояли три лотка с кусочками ананаса. Лотки были соединены бечевкой с другой комнатой, где находилось другое животное.

Шимпанзе во второй комнате мог потянуть за веревку и забрать ананас у своего родственника.

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У кого шимпанзе воровали чаще

Результаты оказались показательны. У шимпанзе, не являвшихся друзьями, еду воровали в 70% случаев, тогда как у друзей — в 61%.

На первый взгляд, разница в 9 процентных пунктов может казаться небольшой. Однако каждое животное проверяли как в ситуации с другом, так и в ситуации с другом. Это дало исследователям основание полагать, что результат не объясняется случайностью.

По словам соавтора исследования Одеда Ритова из Калифорнийского университета в Беркли, это первая работа, продемонстрировавшая, что шимпанзе могут сдерживать антисоциальное поведение по отношению к друзьям.

Ученые также наблюдали за реакциями шимпанзе, у которых отнимали пищу. Они оценивали топот, удары кулаками и крики животных.

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Оказалось, что поначалу шимпанзе посильнее реагировали, когда ананас забирал конкретно друг. Однако после этого они скорее успокаивались, чем в случаях, когда еду похищал недруг.

Менялось и поведение самого «вора». Те шимпанзе, которые забирали еду у недрузей, значительно дольше демонстрировали негативные эмоции. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что животные воспринимали такое взаимодействие как более конфликтное.

«Это свидетельствует о том, что у шимпанзе могут существовать взаимные ожидания с обеих сторон дружбы, что делает эти отношения более похожими на сложную дружбу, которую мы наблюдаем у людей», — пояснил Ритов.

Почему это важно для понимания человеческой дружбы

Психолог из Калифорнийского университета в Беркли и старший автор исследования Ян Энгельман отметил, что ученые уже находили у приматов, не принадлежащих к людям, намерения, связанные с конкретными отношениями.

Однако человеческая дружба предполагает не только особое отношение к определенному человеку, но и более сильные ожидания.

«Мы ожидаем от наших друзей большего», — объяснил Энгельман.

По его словам, полученные результаты помогают лучше понять эволюционное происхождение дружбы. Подобные социальные ожидания могли стать основой человеческих нравственных принципов.

Ритов также предположил, что такие ожидания могли быть своеобразными «строительными блоками» более масштабного сотрудничества, характерного для людей.

Ожидания, которые шимпанзе имеют от своих друзей или близких партнеров по сотрудничеству, могли перерасти в более общие ожидания относительно того, как мы должны обращаться друг с другом, говорят ученые.

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