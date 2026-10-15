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Череп почти 100 лет пролежал в музейном ящике: ученые открыли нового динозавра
Окаменевший череп, обнаруженный на острове Уайт еще в 1924 году, почти столетие оставался незамеченным в музейной коллекции.
Исследователи идентифицировали новый вид хищного динозавра, жившего около 120 миллионов лет назад. Окаменелость нашел любитель-палеонтолог Реджинальд Уолтер Тули у подножия скалы на юго-западном побережье острова Уайт.
Как сообщает ScienceDaily, вид назвали Invictibellatrix amberina.
Фрагмент задней части его черепа хранился в коллекции Музея естествознания с 1924 года, однако его научное значение установили только сейчас.
По оценке авторов исследования, животное достигало трех-четырех метров в длину и чуть более 1,5 метра в высоту. Оно могло иметь перья, а его когти, вероятно, были длиной от 10 до 20 сантиметров. Исследователи считают, что хищник питался мелкими динозаврами, ящерицами и млекопитающими.
Invictibellatrix amberina стала первым известным представителем мегарапторов, найденным в Европе. До этого палеонтологи предполагали, что эти динозавры эволюционировали в Азии, распространились через Европу, а затем добрались до Гондваны — древнего южного суперконтинента, в который входили территории современных Африки, Южной Америки и Антарктиды.
Напомним, ученые обнаружили в месторождении ископаемых останков в Таиланде фрагмент позвонка, позволивший им идентифицировать новый вид гигантских динозавров.