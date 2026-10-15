ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
279
Время на прочтение
1 мин

Череп почти 100 лет пролежал в музейном ящике: ученые открыли нового динозавра

Окаменевший череп, обнаруженный на острове Уайт еще в 1924 году, почти столетие оставался незамеченным в музейной коллекции.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Новый вид получил название Invictibellatrix amberina

Новый вид получил название Invictibellatrix amberina / © Associated Press

Исследователи идентифицировали новый вид хищного динозавра, жившего около 120 миллионов лет назад. Окаменелость нашел любитель-палеонтолог Реджинальд Уолтер Тули у подножия скалы на юго-западном побережье острова Уайт.

Как сообщает ScienceDaily, вид назвали Invictibellatrix amberina.

Фрагмент задней части его черепа хранился в коллекции Музея естествознания с 1924 года, однако его научное значение установили только сейчас.

По оценке авторов исследования, животное достигало трех-четырех метров в длину и чуть более 1,5 метра в высоту. Оно могло иметь перья, а его когти, вероятно, были длиной от 10 до 20 сантиметров. Исследователи считают, что хищник питался мелкими динозаврами, ящерицами и млекопитающими.

Invictibellatrix amberina стала первым известным представителем мегарапторов, найденным в Европе. До этого палеонтологи предполагали, что эти динозавры эволюционировали в Азии, распространились через Европу, а затем добрались до Гондваны — древнего южного суперконтинента, в который входили территории современных Африки, Южной Америки и Антарктиды.

Напомним, ученые обнаружили в месторождении ископаемых останков в Таиланде фрагмент позвонка, позволивший им идентифицировать новый вид гигантских динозавров.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie