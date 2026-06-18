Череп возрастом 1 миллион лет перевернул представления о происхождении человека

Череп / © Pexels

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Ископаемый череп возрастом примерно один миллион лет, найденный в Китае еще в начале 1990-х годов, может заставить ученых пересмотреть представления о ранней эволюции человека. После повторного исследования с помощью современных технологий специалисты пришли к выводу, что различные линии человечества могли отделиться друг от друга значительно раньше, чем считалось до сих пор.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Речь идет об окаменелом черепе, известном как Юньсянь 2, который был найден в центральном Китае ещё в 1990 году. Долгое время его относили к виду Homo erectus, однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, поставило под сомнение такую классификацию. Учёные обнаружили в нём набор анатомических особенностей, которые не соответствуют ни одной из известных категорий древних людей.

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Для детального анализа ученые применили компьютерную томографию, сканирование структурированным светом и технологии виртуальной реконструкции. Кроме того, они создали точные 3D-копии черепа, что позволило тщательно изучить его форму и строение.

Реконструкция выявила необычное сочетание черт. Нижняя часть лица имеет характерные признаки Homo erectus, однако другие особенности напоминают как Homo longi, известного под неофициальным названием «человек-дракон», так и современного человека — Homo sapiens.

В ходе исследования Юньсянь 2 сравнили с более чем 100 другими ископаемыми останками. Авторы исследования отмечают, что подобное сочетание анатомических характеристик практически не встречается среди окаменелостей такого возраста. Один из исследователей, Сицзюнь Ни из Футанского университета, рассказал BBC, что команда многократно проверяла результаты с помощью различных моделей и методов реконструкции, прежде чем пришла к окончательным выводам.

По мнению учёных, эта находка может пролить свет на так называемую «Путаницу посередине» — период между примерно одним миллионом и 300 тысячами лет назад, который остаётся одним из наименее понятных этапов эволюции человека.

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Палеоантрополог Крис Стрингер считает, что Юньсянь 2 может свидетельствовать о существовании отдельных ветвей древних людей уже около миллиона лет назад. Если эта версия подтвердится, ключевые эволюционные разветвления придётся датировать примерно на 400 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

Исследователи также не исключают, что такая ранняя дивергенция могла означать более древнее появление предков неандертальцев и Homo sapiens. По их мнению, уникальное сочетание черт, зафиксированное в Юньсянь 2, поможет лучше понять развитие человеческих популяций в тот период.

Впрочем, не все ученые готовы делать окончательные выводы. Майкл Петраглиа отметил, что результаты могут существенно изменить представления о роли Восточной Азии в эволюции человека, однако для этого необходимы дополнительные подтверждения. Аналогичного мнения придерживается и эволюционный генетик Эйлвин Скелли, который назвал новую интерпретацию убедительной, но подчеркнул необходимость дальнейших исследований, в частности генетических.

Напомним, ранее новейшее генетическое исследование доисторических захоронений полностью переписало историю самой известной в мире пандемии, доказав, что болезнь массово уносила жизни людей на тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

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