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- Наука и IT
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Через 10 лет искусственный интеллект может заменить две важные профессии: прогноз Билла Гейтса
Гейтс считает, что скоро наступит новая эра «свободного интеллекта».
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) значительно уменьшит роль человека во многих традиционных областях, включая медицину и образование. Изменения могут произойти менее чем через десять лет.
Об этом сообщает CNBC.
По словам американского бизнесмена и филантропа, в скором будущем «прекрасные врачи» и «прекрасные учителя» станут ненужными, поскольку появятся «прекрасные медицинские советы» и «прекрасные лекции», которые будут бесплатными и доступными для всех.
Гейтс считает, что вскоре наступит новая эра «свободного интеллекта», в которой искусственный интеллект поможет человечеству стать более продуктивным.
"Это очень глубоко и даже немного страшно, потому что это происходит очень быстро и нет верхнего предела", - говорит миллиардер.
Гейтс остается оптимистичным по поводу положительного вклада искусственного интеллекта, включая прогресс в медицинском лечении, климатических решениях и общем образовании.
Однако он признает, что определенные виды деятельности всегда будут оставаться специфическими для людей, приведя в пример развлекательные мероприятия.
Напомним, шведские ученые разработали модель искусственного интеллекта, способного проявлять аутизм у детей до 2 лет с точностью 80%.