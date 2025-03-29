Через 10 лет искусственный интеллект может заменить две важные профессии: прогноз Билла Гейтса

Искусственный интеллект может заменить людей в двух распространенных профессиях / © Pixabay

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Соучредитель Microsoft Билл Гейтс считает, что прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) значительно уменьшит роль человека во многих традиционных областях, включая медицину и образование. Изменения могут произойти менее чем через десять лет.

Об этом сообщает CNBC.

По словам американского бизнесмена и филантропа, в скором будущем «прекрасные врачи» и «прекрасные учителя» станут ненужными, поскольку появятся «прекрасные медицинские советы» и «прекрасные лекции», которые будут бесплатными и доступными для всех.

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Гейтс считает, что вскоре наступит новая эра «свободного интеллекта», в которой искусственный интеллект поможет человечеству стать более продуктивным.

"Это очень глубоко и даже немного страшно, потому что это происходит очень быстро и нет верхнего предела", - говорит миллиардер.

Гейтс остается оптимистичным по поводу положительного вклада искусственного интеллекта, включая прогресс в медицинском лечении, климатических решениях и общем образовании.

Однако он признает, что определенные виды деятельности всегда будут оставаться специфическими для людей, приведя в пример развлекательные мероприятия.

Напомним, шведские ученые разработали модель искусственного интеллекта, способного проявлять аутизм у детей до 2 лет с точностью 80%.