Через 250 млн лет все континенты Земли объединятся – жизнь будет под угрозой: прогноз ученых

Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь на Земле через миллионы лет.

Через 250 миллионов лет до 92% территории Земли может оказаться непригодной для жизни млекопитающих. В течение этого времени все континенты планеты объединятся в один – Пангею Ультиму. Это приведет к активизации вулканов и повышению уровня углекислого газа на Земле.

Об этом сообщает Nature со ссылкой на научное исследование.

Сейчас Земля находится внутри циклов суперконтинентов – интервала времени между объединением всей суши.

По мнению ученых, следующий суперконтинент Пангея Ультима образуется на экваторе через 250 миллионов лет. Это произойдет, когда Атлантический океан уменьшится и объединенный афро-евразийский континент столкнется с Северной и Южной Америками.

Климат будущего суперконтинента

Вулканическая активность "нагреет" планету – на преобладающей части суперконтинента температура будет достигать более 40°C.

Регионы в центре Пангеи Ультимы превратятся в пустыню. В таких условиях не выживет подавляющее большинство млекопитающих. По самому худшему сценарию, только 8% суши будет пригодной для их жизни.

"Это не только для млекопитающих. Это может быть как для растительной, так и для других видов жизни. Что из этого получится, остается догадываться. В других случаях массового вымирания есть тенденция к доминированию нового вида", – говорят ученые.

Ученый Александр Фарнсворт предполагает, что если за 250 миллионов лет люди все еще будут жить, они смогут адаптироваться к новым условиям.

"Я подозреваю, если мы сможем покинуть эту планету и найти место более удобное для жизни, это будет лучшим вариантом", — отметил он.

Напомним, в США ученые обнаружили в пещере на глубине 210 м "девственный" бассейн, который никогда раньше не видели люди (фото).

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