Через фейковые сайты Россия собирает информацию об украинских военных и их семьях

Россия создала мошеннические сайты, через которые собирает информацию об украинских военных и членах их семей.

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Об этом информируют чиновники Минобороны США, сообщает Голос Америки.

В Пентагоне сообщили, что российские спецслужбы создали минимум два сайта, которые выдают себя за ресурсы курсы для помощи семьям пленных и погибших украинских военных. Эти сайты используются для сбора информации о родственниках.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украине Петр Яценко подтвердил информацию, что указанные ресурсы занимаются сбором информации. Однако, по словам Яценко, таких ресурсов гораздо больше. Также российские спецслужбы используют для сбора информации Telegram-каналы и группы Facebook и Viber.

"Таких ресурсов на самом деле — десятки. Есть более успешные, менее успешные. Они эксплуатируют чрезвычайно уязвимое состояние родных и близких военнослужащих, пропавших без вести или попавших в руки врага. Они также используют то, что Россия не предоставляет Украине информацию о пленных. Родные надеются, что их близкий человек не погиб, а находится в плену, и по предложению подобных ресурсов передают персональные данные", — рассказал Яценко.

В Пентагоне считают, что Россия создала ресурсы вскоре после своего полномасштабного вторжения в Украину. Чиновники говорят, что россияне могли получить доступ к тысячам человек. Полученную информацию Россия использует для определения, живет ли кто-нибудь из военных или членов их семей на оккупированных Россией территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве судили мужчину, который планировал убийство украинских топ-чиновников по заказу спецслужб РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия предупреждает о высоком риске диверсий из России.

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