Через несколько дней Марс исчезнет: увидят ли украинцы уникальное событие

Необычайное зрелище, когда Марс спрячется за Луной, можно будет наблюдать утром, 8 декабря.

В четверг, 8 декабря, жители почти всего северного полушария Земли станут свидетелями уникального события. В этот день Марс исчезнет. Это явление называется покрытие.

Об этом пишет The Guardian.

В четверг примерно в 6:58 Луна закроет Марс. Уже с вечера среды наш спутник будет приближаться к Марсу на ночном небе. А ближе к семи утра Луна пройдет на небе так, что четвертая планета от Солнца исчезнет для обозрения на некоторое время.

Покрытие Марса будет продолжаться примерно 1 час, прежде чем планета снова появится. На территории Украины в этот день восход Солнца состоится около 7:45, поэтому есть шанс увидеть покрытие Марса.

Но лучшее такое затмение Луной Марса будет видно с территории Скандинавии, Исландии, Гренландии и Канады. Хотя жители большей половины северного полушария имеют шанс его также хорошо увидеть.

8 декабря Марс будет очень ярким, ведь он отразит максимально возможное количество света Солнца. Это связано с его расположением в этот день в космосе.

Напомним:

8 ноября часть света увидела полное лунное затмение , а следующее ожидается в 2025 году

, а следующее ожидается в 2025 году 25 октября Солнце, Луна и Земля сошлись в одну линию. Последний раз такое астрономическое событие происходило 14 октября 2004 года.

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