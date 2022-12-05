Через несколько дней Марс исчезнет: увидят ли украинцы уникальное событие

Необычайное зрелище, когда Марс спрячется за Луной, можно будет наблюдать утром, 8 декабря.
В четверг, 8 декабря, жители почти всего северного полушария Земли станут свидетелями уникального события. В этот день Марс исчезнет. Это явление называется покрытие.
Об этом пишет The Guardian.
В четверг примерно в 6:58 Луна закроет Марс. Уже с вечера среды наш спутник будет приближаться к Марсу на ночном небе. А ближе к семи утра Луна пройдет на небе так, что четвертая планета от Солнца исчезнет для обозрения на некоторое время.
Покрытие Марса будет продолжаться примерно 1 час, прежде чем планета снова появится. На территории Украины в этот день восход Солнца состоится около 7:45, поэтому есть шанс увидеть покрытие Марса.
Но лучшее такое затмение Луной Марса будет видно с территории Скандинавии, Исландии, Гренландии и Канады. Хотя жители большей половины северного полушария имеют шанс его также хорошо увидеть.
8 декабря Марс будет очень ярким, ведь он отразит максимально возможное количество света Солнца. Это связано с его расположением в этот день в космосе.
Напомним:
- 8 ноября часть света увидела полное лунное затмение, а следующее ожидается в 2025 году
- 25 октября Солнце, Луна и Земля сошлись в одну линию. Последний раз такое астрономическое событие происходило 14 октября 2004 года.
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