Через сколько лет исчезнет человечество, если женщины перестанут рожать детей

Женщина / © Pexels

Реклама

Ученые предупреждают, что цивилизация может распасться из-за недостатка молодежи, коллапса экономики и глобального дефицита ресурсов.

Об этом пишет The Conversation.

Антрополог из Бирмингемского университета, профессор Майкл Литтл, утверждает, что процесс вымирания может начаться гораздо раньше, чем мы привыкли думать. Хотя интуитивно кажется, что человечество исчезнет за сто лет, на самом деле все может развернуться уже в течение 70-80 лет.

Реклама

Дело не только в том, что продолжительность жизни большинства людей не превышает столетия. Основная угроза кроется в демографической структуре: постепенно будет исчезать трудоспособное поколение, обеспечивающее функционирование экономики, медицины, сельского хозяйства и других критически важных сфер. С прекращением рождаемости начнется стремительное старение общества, а с ним — коллапс ключевых систем, от которых зависит выживание.

Если бы мир мгновенно потерял возможность продолжать род, последствия не стали бы заметными сразу. Вместо катастрофы в один день, начнется медленный упадок. Старшие поколения постепенно будут отходить, а новые не будут появляться. При наличии достаточных ресурсов человечество некоторое время еще сможет существовать, однако со временем наступит дефицит молодых работников. Это критически важно, ведь без них остановится производство пищи, медикаментов и инфраструктура в целом.

Профессор Литтл предупреждает: даже если численность населения будет уменьшаться, нехватка молодежи приведет к краху цивилизации еще до того, как последние люди доживут до естественной смерти. Кризисы в экономике, нехватка пищи, питьевой воды и лекарств заставят общества распасться. В первую очередь это коснется стран со старым населением — таких как Япония или Южная Корея. А вот государство с юным средним возрастом, вроде Нигера, сможет удержаться немного дольше.

К счастью, полное прекращение детородной способности в глобальном масштабе маловероятно без какого-то чрезвычайного бедствия. Единственным реалистичным фактором такой катастрофы может стать появление вируса, который приводит к тотальному бесплодию. Однако исследования показывают, что сейчас не существует вирусов, которые в 100% случаев вызывают потерю фертильности. Даже вирус Зика или ВИЧ, которые имеют известное влияние на репродуктивное здоровье, не вызывают полного бесплодия. Поэтому на сегодня такой сценарий остается фантастикой.

Реклама

Более реалистичный и тревожный процесс — это постепенное сокращение рождаемости. За последнее столетие численность населения планеты выросла в несколько раз: с 2,1 миллиарда в 1930 году до более 8 миллиардов в наши дни. Однако сейчас прирост начинает замедляться, а в некоторых странах рождаемость уже ниже уровня замещения — то есть, менее 2,1 ребенка на одну женщину. Одновременно растет средний возраст населения, что грозит демографическим сдвигом в сторону старения.

Эту проблему осознают не только демографы, но и глобальные бизнесмены. Например, Илон Маск неоднократно заявлял, что именно низкий уровень рождаемости станет причиной «упадка Запада». В Великобритании, где в 2024 году средний показатель составил лишь 1,44 ребенка на женщину, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Для сравнения: во время «бэби-бума» 1946 года этот уровень был на уровне 2,47. В то же время растет средний возраст британцев: с 39,6 лет в 2011 году до 40,7 в 2022-м.

В Украине проблема стоит еще острее из-за полномасштабной войны, повлекшей как резкое падение рождаемости, так и массовую миграцию. Подобная ситуация в Китае — после длительной «политики одного ребенка» показатель рождаемости упал до критических 1,18 ребенка на женщину. Это ставит под сомнение способность стран поддерживать экономический рост и социальное обеспечение в условиях стареющего населения.

Несмотря на то, что само падение рождаемости не обязательно приведет к исчезновению человечества, профессор Литтл призывает не относиться к этому легкомысленно. История знает примеры вымирания целых видов, включая наших ближайших родственников — неандертальцев, которые просуществовали более 350 тысяч лет, но в конце концов исчезли. Homo sapiens существует примерно 200 тысяч лет, и хотя это немалый срок, мы также не застрахованы от исчезновения.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые зафиксировали невидимое для человеческого глаза сияние живых организмов. Интересно то, что оно гаснет после смерти.