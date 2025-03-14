Черная дыра, испускающая струи плазмы в сторону Земли, шокировала ученых странным поведением

Блазар BL Ящерицы был обнаружен почти 100 лет назад и расположен на расстоянии 900 млн световых лет от нас.

Астрономы с помощью космических телескопов провели новое исследование сверхмассивной черной дыры, известной как блазар BL Ящерицы, и обнаружили у него очень странное поведение.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy&Astrophysics, пишет Phys.

Как известно, сверхмассивные черные дыры поглощают не всю материю и часть ее вылетает в космос почти со скоростью света в виде ионизированных струй плазмы. Если такая струя направлена в сторону Земли, то этот объект называется блазаром.

Блазар BL Ящерицы был обнаружен почти 100 лет назад и расположен на расстоянии 900 млн световых лет от нас.

В зависимости от свойств выпускаемого струями электромагнитного излучения астрономы делят блазары на разные классы в зависимости от энергетического спектра их излучения: низкочастотные, высокочастотные и промежуточные.

Ранее астрофизики считали, что блазар BL Ящерицы принадлежит к промежуточному классу. Но новое наблюдение показало, что этот блазар периодически изменяет энергетический спектр электромагнитного излучения, а потому может одновременно принадлежать к трем классам. То есть он ведет себя как космический хамелеон.

Объяснить физику, лежащую в основе этого явления, ученые пока не могут. У астрофизиков есть несколько рабочих теорий, требующих проверки, а пока блазар BL Ящерицы нельзя точно классифицировать.

Напомним, ранее исследователи NASA из космической рентгеновской обсерватории "Чандра" обнаружили на снимках с галактики Центавр А следует странной формы от мощной струи плазмы из гигантской черной дыры после столкновения с неизвестным объектом.

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