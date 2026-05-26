Черная дыра, ломающая теории: ученые раскрыли загадку самой яркой галактики

Самая яркая галактика «питается» своими меньшими соседями / © NRAO / AUI / NSF

Реклама

Космические обсерватории продолжают раскрывать тайны ранней Вселенной и объяснять явления, годами ставившие астрофизиков в тупик. В этот раз ученым удалось разгадать природу экстремальной яркости галактики W2246-0526, которая появилась всего через 1,2 миллиарда лет после Большого взрыва и принадлежит редкому классу объектов, скрытых горячей пылью.

О результатах нового масштабного исследования, объясняющих феномен этой сверхмассивной структуры, пишет Daily Galaxy.

Полярная пыль как источник аномального свечения

Галактика W2246-0526 является самым отдаленным и ярким известным объектом своего типа, излучая в 100 триллионов раз больше света, чем наше Солнце. Главным «двигателем» этого процесса является сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая материю. Однако долгое время ученые не могли понять, почему она излучает столь огромное количество именно инфракрасной энергии, ведь в видимом спектре галактика остается почти незаметной из-за толстого слоя космической пыли, разогретой до 180°C.

Реклама

Команда исследователей под руководством Хараламбии Варнавы использовала сверхчувствительные данные телескопа Джеймса Вебба для создания новых компьютерных моделей. Прорыв произошел, когда в симуляцию добавили облака полярной пыли, расположенные над и под черной дырой, а не только вокруг ее экватора. Оказалось, что эти толстые пылевые структуры на полюсах поглощают интенсивную радиацию от активного ядра и переизлучают ее в инфракрасном диапазоне, работая как гигантский космический усилитель яркости.

Черная дыра-монстр и стремительный рост

Кроме разгадки инфракрасного феномена ученые пересмотрели физические параметры самой галактики и ее ядра. Оказалось, что центральная черная дыра скрывает в себе потрясающую массу — около 23 миллиардов Солнц, что делает ее одной из самых тяжелых в ранней Вселенной. Более того, этот монструозный объект самостоятельно генерирует от 72% до 81% всей энергии, излучаемой галактикой.

Параллельно с этим астрономы зафиксировали внутри системы чрезвычайно интенсивную, но относительно молодую вспышку звездообразования, темпы которой в тысячи раз превышают показатели нашего Млечного Пути. Новые измерения указывают на то, что черная дыра может поглощать материю с невероятной скоростью, нарушая традиционные теоретические границы. Это открытие доказывает, что в далекой Вселенной за толстыми слоями пыли может скрываться еще целая популяция подобных экстремальных галактик, которые раньше оставались незамеченными для исследователей.

Напомним, в центре нашей галактики могут скрываться остатки другой – древней и загадочной. Сенсационное исследование астрономов открыло новые детали о космическом прошлом Млечного пути.

Реклама

Новости партнеров