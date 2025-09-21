Черная дыра может взорваться в течение ближайших 10 лет: есть ли угроза

Черная дыра / © European Southern Observatory

Реклама

Исследователи из Массачусетского университета предупредили о высокой вероятности взрыва черной дыры в ближайшее десятилетие. По их расчетам, к 2035 году шанс того, что разразится хотя бы одна первичная черная дыра (PBH), достигает 90%.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам ведущего автора исследования Майкла Бейкера, наблюдения таких событий станут возможны с помощью современных космических и наземных телескопов. ”Мы не утверждаем, что это обязательно произойдет именно в этом десятилетии, но вероятность очень высока”, — отметил он.

Реклама

Первичные чёрные дыры, в отличие от обычных, образуются не после коллапса звезды, а в первые секунды после Большого взрыва. Они меньше обычных черных дыр и могут взрываться из-за процесса, известного как излучение Хокинга.

Как объясняют ученые, более легкие черные дыры скорее "испаряются", становятся горячее и в конце концов взрываются, выпуская частицы, в том числе и такие, существование которых пока не подтверждено. Это может дать ключ к разгадке происхождения Вселенной и фундаментальных частей.

Новая работа, опубликованная в журнале Physical Review Letters , описывает "правдоподобный сценарий", по которому современные эксперименты смогут зафиксировать взрыв PBH, что, по словам авторов, может стать настоящей революцией в физике.

"Мы должны быть готовы, чтобы максимально использовать шанс наблюдать взрыв черной дыры, когда это произойдет", - подытожили ученые.