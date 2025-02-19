Черная дыра в Тихом океане: ученые объяснили, что на самом деле скрывается под темным пятном

Это темное пятно на самом деле оказалось островом Восток.

В 2021 году изображение Google Maps вызвало большое обсуждение из-за необычного темного треугольного пятна в центре Тихого океана.

Об этом сообщило издание Live Science.

"Остров-загадка", породил многочисленные теории, в частности о глубоких ямах или военных базах. Однако, как оказалось, загадка имела гораздо более простое объяснение.

Это темное пятно на самом деле оказалось островом Восток, принадлежащим Республике Кирибати. Остров, расположенный более чем в 6 000 км от Австралии, является коралловым атоллом площадью всего 0,25 км². Его характерный черный цвет обусловлен густыми деревьями пизонии, покрывающими большую часть острова. Древесина этих деревьев настолько плотная, что создает эффект темного пятна, когда ее видно с орбиты.

Существование густого леса не случайно - пизонии растут очень близко друг к другу, что препятствует другим растениям укореняться. Кроме того, эти деревья привлекают многочисленных морских птиц, таких как олуши и фрегаты. В то же время птицы часто застревают в семенных коробочках пизонии, что может приводить к накоплению костей под деревьями.

Ученые отмечают, что остров Восток не был заселен людьми из-за отсутствия пресной воды, и на сегодня нет никаких следов постоянного населения на нем.

Напомним, ученые нашли тайный "город мертвых", которому более трех тысяч лет.

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