Черная дыра в центре Млечного Пути удивила ученых: она не уничтожает звезды

Черная дыра

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В центре Млечного Пути сверхмассивная черная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*) ведет себя не так, как ожидали астрономы. Новые наблюдения показали, что некоторые объекты вблизи нее не рушатся под действием колоссальной гравитации, а годами сохраняют стабильные орбиты.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy&Astrophysics, о чем сообщает SciTechDaily.

Ученые нашли неожиданную «тихую зону» у черной дыры

Традиционно сверхмассивные черные дыры считаются одними из самых разрушительных объектов во Вселенной. Их гравитация настолько мощна, что способна буквально растягивать звезды и газовые облака на длинные нити — этот процесс получил название спагеттификация.

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Однако новые наблюдения свидетельствуют, что недалеко от Стрельца A* существуют объекты, которые успешно выдерживают экстремальные условия и продолжают двигаться стабильными орбитами.

Загадочный объект G2 оказался не просто облаком пыли

Особое внимание исследователи уделили объекту G2, который многие годы считали обычным облаком газа и пыли. По предварительным моделям, после сближения с черной дырой он должен быть полностью разрушен.

Впрочем, наблюдения с помощью инструмента ERIS, установленного на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили, показали совсем другую картину.

G2 не только сохранил компактную форму, но и продолжил двигаться стабильной орбитой.

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По мнению астрономов, внутри пылевой оболочки может скрываться звезда, а сам пылевой кокон защищает ее от разрушающего воздействия гравитации.

Двойная заря выжила там, где это считалось почти невозможным

Не менее неожиданным стало поведение системы D9 — двойной звезды, открытой в 2024 году.

По теоретическим прогнозам такие системы вблизи сверхмассивной черной дыры должны быстро разрушаться или сливаться в одну звезду.

Однако новые наблюдения подтвердили, что D9 продолжает существовать как двойная система.

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Также стабильными остаются загадочные пылевые объекты X3 и X7, хотя предыдущие модели предполагали значительно более короткое время их существования.

Черная дыра может не только разрушать, но и способствовать рождению новых звезд

Руководитель исследования Флориан Пайсскер из Кельнского университета отмечает, что результаты изменяют представление о процессах в центре нашей галактики.

По словам ученых, Стрелец A* может быть не только «космическим разрушителем», но и играть роль в формировании новых звезд или необычных пылевых структур.

Исследователь Масарика университета Михал Заячек предполагает, что именно взаимодействие вблизи черной дыры может способствовать появлению новых экзотических объектов, в частности после слияния двойных звездных систем.

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Впереди новые исследования

Ученые планируют продолжить наблюдение за G2, D9, X3 и X7 с помощью ERIS, а в будущем использовать возможности Сверхбольшого телескопа (ELT), который сейчас строится.

Ожидается, что это поможет понять, как звезды и пылевые структуры могут выживать вблизи сверхмассивных черных дыр и подобные ли процессы происходят в центрах других галактик.

Напомним, ранее учёные опубликовали первое в истории изображение черной дыры в центре нашей Галактики.

Исследователи также предупредили о высокой вероятности взрыва черной дыры в ближайшее десятилетие. По их расчетам, к 2035 году шанс того, что разразится хотя бы одна первичная черная дыра (PBH), достигает 90%.

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