Черная дыра "воскресла" через 100 миллионов лет: ученые сделали необычное открытие

Анализ радиоизлучения показал, что черная дыра когда-то выбрасывала гигантские струи плазмы на сотни тысяч световых лет в космос, прежде чем внезапно затихнуть в далеком прошлом.

Открытие удивило ученых

Открытие удивило ученых / © pexels.com

Ученые обнаружили черную дыру, которая «воскресла» через 100 миллионов лет «сна». Она находится в центре гигантской галактики, излучающей чрезвычайно мощные радиоволны.

Об этом сообщает Live Science.

У этой гигантской галактики есть большие, размытые плазменные лепестки. Они указывают, что около 240 миллионов лет назад здесь существовали активные джеты. Но ученые выяснили, что внутри этих лепестков находятся более мелкие и яркие плазменные джеты, возраст которых составляет всего 140 миллионов лет.

Это свидетельствует о том, что активное галактическое ядро (АГЯ) — центральная область, в которой находится сверхмассивная черная дыра галактики, — возобновило свою работу после периода затишья.

«Это впечатляющее наслоение молодых джетов внутри более старых, истощенных лепестков является признаком эпизодического АГЯ — галактики, чей центральный двигатель постоянно включается и выключается в течение космических временных масштабов», — сказала ученая Кумари.

Напомним, космический телескоп James Webb снова перевернул все с ног на голову, прислав изображение идеально сформированной спиральной галактики, которая выглядит слишком «взрослой» для своего юного возраста.

