- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Черная дыра "воскресла" через 100 миллионов лет: ученые сделали необычное открытие
Анализ радиоизлучения показал, что черная дыра когда-то выбрасывала гигантские струи плазмы на сотни тысяч световых лет в космос, прежде чем внезапно затихнуть в далеком прошлом.
Ученые обнаружили черную дыру, которая «воскресла» через 100 миллионов лет «сна». Она находится в центре гигантской галактики, излучающей чрезвычайно мощные радиоволны.
Об этом сообщает Live Science.
У этой гигантской галактики есть большие, размытые плазменные лепестки. Они указывают, что около 240 миллионов лет назад здесь существовали активные джеты. Но ученые выяснили, что внутри этих лепестков находятся более мелкие и яркие плазменные джеты, возраст которых составляет всего 140 миллионов лет.
Это свидетельствует о том, что активное галактическое ядро (АГЯ) — центральная область, в которой находится сверхмассивная черная дыра галактики, — возобновило свою работу после периода затишья.
«Это впечатляющее наслоение молодых джетов внутри более старых, истощенных лепестков является признаком эпизодического АГЯ — галактики, чей центральный двигатель постоянно включается и выключается в течение космических временных масштабов», — сказала ученая Кумари.
Напомним, космический телескоп James Webb снова перевернул все с ног на голову, прислав изображение идеально сформированной спиральной галактики, которая выглядит слишком «взрослой» для своего юного возраста.