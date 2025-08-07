Черная Луна появится в августе: что это такое и почему ее никто не увидит

Черная Луна появится в августе / © Associated Press

23 августа 2025 года ознаменуется редким астрономическим явлением — черной Луной. Это будет единственная черная Луна этого года, и следующего такого явления придется ждать до 2027 года.

Об этом сообщает IFLScience.

Несмотря на то, что его практически невозможно увидеть, явление имеет важное значение для астрономов, наблюдателей неба.

Черная Луна — это термин, который употребляется для описания второй по счету фазы новой Луны в сезоне в период между равноденствием и солнцестоянием, включающим четыре фазы Луны.

В августе 2025 года эта черная Луна будет третьим новолунием в сезоне. Такие явления встречаются примерно раз в 33 месяца. Последний раз сезонная черная Луна фиксировалась более двух лет назад, а следующая ожидается только в августе 2027 года, тогда она будет совпадать с мощным солнечным затмением.

Несмотря на то, что во время новолуния Луна технически находится в небе, она не видна с Земли. Он располагается между нашей планетой и Солнцем, не отражает свет и теряется в дневном сиянии. Никакого затемнения на этот раз не будет, поэтому для глаза это будет просто темная ночь — и именно в этом практическое значение черной Луны для астрономов и наблюдателей.

Напомним, в ночь на 8 сентября над Украиной произойдет полное лунное затмение. Луна полностью погрузится в тень Земли и приобретет красный оттенок.