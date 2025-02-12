Черная пантера: создан самый быстрый в мире четырехногий робот – фото, подробности

Ученые из китайского университета Чжэцзян недавно объявили, что их робот "Черная пантера" достиг постоянной скорости 10 метров в секунду, что является мировым рекордом для четвероногих роботов. Его представили после самого быстрого в мире человекоподобного робота.

Как сообщает Oddity Central, Black Panther разрабатывается в Международном научно-техническом инновационном центре Ханчжоу при Чжэцзянском университете с 2018 года, но в течение первых шести лет ученые пытались превысить скорость 6 метров в секунду.

В ранних экспериментах, как только робот превышал этот скоростной порог, он испытывал серьезные повреждения, такие как разрывы "икр", а в некоторых случаях разрушалось все туловище. Однако после многочисленных испытаний и попыток имитировать суставные и мышечные структуры разных животных и даже человека, исследователям удалось произвести важные модификации, например, добавить пружины между суставами ног для смягчения удара, и в начале этого года Black Panther достиг рекордной скорости 10 м/с.

Исследователи объяснили, что они смогли добиться этой важной вехи благодаря внедрению инновационных алгоритмов управления и экспериментированию с разными материалами и конструкциями.

Робот "Черная пантера"

Рекордная скорость Black Panther – 10 м/с – приближается к самой высокой скорости бега человека, которой могут достичь только элитные спринтеры на 100-метровой дистанции. Сейчас китайские исследователи нацелены на другую скорость – 15 м/с.

Такие машины, как "Черная пантера", пока могут развивать рекордную скорость только в контролируемой среде. Китайские исследователи пояснили, что поддержание скорости 10 м/с требует огромного количества энергии и является тяжелым испытанием для организма при беге по твердой поверхности, поэтому пока это можно сделать только на беговой дорожке.

Четырехногий робот Black Panther весит 38 кг и имеет рост 0,63 метра. Тем временем, самый быстрый в мире человекоподобный робот имеет рост 170 см, весит около 65 килограммов и может бегать со скоростью 3,6 метра в секунду.

Напомним, ранее ученые создали роботов с "копытами лося". Тесты показали, что такие ноги значительно улучшают проходимость роботов.

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