Черная пыль астероида, которому 4,6 миллиарда лет: ученые готовятся раскрыть его тайну

Предварительные анализы исследователей NASA показали, что куски астероида были богаты углеродом и водой.
Музей естественной истории в Лондоне получил черную пыль и гранулы, взятые из астероида в возрасте 4,6 миллиарда лет. Ученые готовятся раскрыть его тайну.
Об этом пишет The Guardian.
Исследователи из музея получили 100 мг материала, которому 4,6 миллиарда лет. Журналисты напоминают, что пыль и частицы астероида были взяты в 200 метрах от Земли во время миссии NASA 2020 года. Тогда к осмическому кораблю ненадолго коснулся астероида Бенну, имеющего вероятность столкновения с Землей в течение последующих 300 лет.
"Это удивительно. Это как маленькая сокровищница, которая возвращает нас к началу Солнечной системы", – сказал доктор Эшли Кинг, планетолог, работающий над частицами в музее.
Предварительные анализы исследователей NASA показали, что куски астероида были богаты углеродом и водой. При этом часть углерода связана с органическими соединениями. Ученые планируют изучать образцы в течение десятилетий, чтобы понять, как образовалась солнечная система и доставляли ли астероиды значительное количество воды на Землю и другие планеты.
Одной из ключевых областей исследований будет анализ изотопов водорода в воде, связанной с астероидом Бенном, чтобы увидеть, совпадает ли какой-либо из них с найденным в океанах Земли.
Первые два года исследований в Музее естественной истории будут сосредоточены на неразрушающих тестах, таких как рентгеновская дифракция и электронная микроскопия, чтобы узнать минеральный состав и структуру Бенну.
Напомним, ученые обнаружили новую планету, на которой идет дождь из песка.
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