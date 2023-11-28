Черная пыль астероида, которому 4,6 миллиарда лет: ученые готовятся раскрыть его тайну

Предварительные анализы исследователей NASA показали, что куски астероида были богаты углеродом и водой.

Музей естественной истории в Лондоне получил черную пыль и гранулы, взятые из астероида в возрасте 4,6 миллиарда лет. Ученые готовятся раскрыть его тайну.

Об этом пишет The Guardian.

Также читайте Загробная жизнь или агония мозга. Как наука объясняет загадочные видения во время клинической смерти

Исследователи из музея получили 100 мг материала, которому 4,6 миллиарда лет. Журналисты напоминают, что пыль и частицы астероида были взяты в 200 метрах от Земли во время миссии NASA 2020 года. Тогда к осмическому кораблю ненадолго коснулся астероида Бенну, имеющего вероятность столкновения с Землей в течение последующих 300 лет.

"Это удивительно. Это как маленькая сокровищница, которая возвращает нас к началу Солнечной системы", – сказал доктор Эшли Кинг, планетолог, работающий над частицами в музее.

Предварительные анализы исследователей NASA показали, что куски астероида были богаты углеродом и водой. При этом часть углерода связана с органическими соединениями. Ученые планируют изучать образцы в течение десятилетий, чтобы понять, как образовалась солнечная система и доставляли ли астероиды значительное количество воды на Землю и другие планеты.

Одной из ключевых областей исследований будет анализ изотопов водорода в воде, связанной с астероидом Бенном, чтобы увидеть, совпадает ли какой-либо из них с найденным в океанах Земли.

Первые два года исследований в Музее естественной истории будут сосредоточены на неразрушающих тестах, таких как рентгеновская дифракция и электронная микроскопия, чтобы узнать минеральный состав и структуру Бенну.

Напомним, ученые обнаружили новую планету, на которой идет дождь из песка.

Читайте также: