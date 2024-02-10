Чернобыльские волки-мутанты выработали устойчивость к раку — исследование

Американские ученые взяли образцы крови у животных в Чернобыльской зоне, чтобы понять, как организм волков реагирует на радиацию.

Волки-мутанты на территории Чернобыльской зоны отчуждения развили устойчивость к раку. Это открытие рождает надежду, что ученые в конце концов откроют способ бороться с онкологическими болезнями у людей.

Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на исследование, представленное на ежегодной встрече Общества интегративной и сравнительной биологии в Сиэтле (штат Вашингтон).

Кара Лав, эволюционный биолог и экотоксиколог из Принстонского университета в США, изучала, как чернобыльские волки выживают, несмотря на то, что после катастрофы на ЧАЭС в 1986 году поколения этих животных постоянно находятся под влиянием радиоактивных частиц.

Возглавляемая ученой команда исследователей посетили Чернобыльскую зону в 2014 году, надев на волков радиоошейники, чтобы можно было контролировать их передвижения. По ее словам, ошейники дают команде возможность в режиме реального времени измерять, где находятся волки и какой радиации они подвергаются.

Тогда же американские ученые взяли образцы крови у животных в Чернобыльской зоне, чтобы понять, как организм волков реагирует на радиацию.

Исследователи обнаружили, что чернобыльские волки подвергаются воздействию радиации более 11,28 миллиром ежедневно на протяжении всей своей жизни, что более чем в шесть раз превышает безопасную дозу для человека.

При этом они отметили, что у волков изменена иммунная система, подобно пациентам, проходящим лучевую терапию от рака. Кроме того, генетический анализ показывает, что конкретные части генома волков развили определенную устойчивость к развитию рака.

Кара Лав надеется использовать полученные данные для обнаружения защитных мутаций, повышающих шансы людей выжить от рака.

К сожалению, пандемия COVID-19 и война с Россией не позволили ученым вернуться в Чернобыльскую зону и продолжить исследование.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике на Киевщине заметили зверя, неестественного для этой местности, – это енот уссурийская, или енотовидная собака.

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