Черное море стало бирюзовым: NASA показало необычное явление из космоса

Черное море, 22 июня / © NASA

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Черное море каждую весну и в начале лета меняет свой привычный тёмный цвет на яркий бирюзовый из-за массового цветения фитопланктона. Именно такое природное явление зафиксировал спутник NASA PACE.

Об этом сообщило NASA, опубликовав спутниковый снимок, полученный с помощью прибора Ocean Color Instrument (OCI), установленного на спутнике PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) 22 июня. На снимке видно, что значительная часть поверхности Чёрного моря приобрела насыщенный бирюзовый оттенок.

В NASA пояснили, что необычный цвет воды, вероятно, обусловлен кокколитофорами — разновидностью фитопланктона, покрытого пластинками карбоната кальция. Именно эти микроскопические организмы во время массового цветения могут придавать поверхности моря молочно-голубой или бирюзовый оттенок. Чаще всего они доминируют в водоеме в конце весны и в начале лета.

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В другие времена года ситуация меняется. По данным NASA, в Чёрном море всё больше распространяются диатомовые водоросли — микроскопические водоросли с кремниевыми оболочками. В отличие от кокколитофоров, они не осветляют воду, а наоборот, делают её более тёмной.

Бирюзовый оттенок приобрел и Босфор — узкий пролив, проходящий через Стамбул и соединяющий Чёрное море с Мраморным. Еще 27 мая 2026 года астронавт на борту Международной космической станции сфотографировал цветение фитопланктона в проливе. На снимке было видно, как течения переносят его по обе стороны водного пути.

Черное море, 27 мая / © NASA

В NASA объясняют, что, несмотря на микроскопические размеры кокколитофоров, во время массового цветения их концентрация становится настолько высокой, что изменение цвета воды можно увидеть даже со спутников. Именно поэтому космические наблюдения помогают учёным отслеживать распространение фитопланктона, особенно в районах, где сложно регулярно отбирать пробы воды.

Помимо визуального эффекта, такие цветения играют важную роль в углеродном цикле океана. Когда кокколитофоры гибнут, часть поглощённого ими углерода оседает на дне моря, где может оставаться в течение очень длительного времени.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в НПП «Тузловские лиманы» сообщили о массовой гибели дельфинов в Чёрном море. За месяц было зафиксировано 56 мертвых животных. Кроме того, вблизи Одессы обнаруживали китообразных с признаками контузии.

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