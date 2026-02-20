ТСН в социальных сетях

"Черный ящик" для планеты: как в Австралии готовятся к концу света

На австралийском острове Тасмания началось строительство гигантского “черного ящика” Земли.

На австралийском острове Тасмания реализуется проект Earth’s Black Box. Это стальной монолит, предназначенный для автономного сбора и непрерывного хранения данных об экологическом состоянии планеты, климатических изменениях и ключевых решениях человечества на случай масштабного глобального кризиса.

Об этом пишет BILD.

В западной части Тасмании возводят конструкцию длиной около 10 метров. Монолит изготовляют из стали толщиной 7,5 сантиметра и устанавливают на крепкой гранитной основе. Для реализации проекта был выбран максимально отдаленный и геологически стабильный район.

Проект рассчитан на столетие автономной работы и будет функционировать за счет солнечной энергии. Внутри стальной конструкции разместят накопители данных. Они запрограммированы на непрерывную фиксацию критически важных показателей в режиме реального времени:

  • Уровень концентрации углекислого газа (CO₂) в атмосфере.

  • Температура воздуха и показатели нагревания мирового океана.

  • Уровень закисления морей.

  • Объемы глобального потребления энергии.

Кроме экологических и климатических параметров система также будет сохранять социально-политический контекст: принятые политические решения мировых лидеров, новостные сводки и резонансные публикации в социальных сетях.

Авторы инициативы отмечают, что Earth’s Black Box будет функционировать по принципу бортового самописца. В случае критического глобального коллапса собранный массив данных позволит будущим поколениям проанализировать последовательность событий и решений, которые привели к кризису.

Сейчас идет этап строительства и технической настройки. Полноценный запуск системы сбора данных запланирован на период до 2026 года.

Напомним, «живой Нострадамус» Атос Саломе из Бразилии считает, что наша планета становится все более страшной и дестабилизационной, а миру, к которому мы привыкли, скоро придет конец. Саломе прогнозирует в мире «войну без танков и ракет».

