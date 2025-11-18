Четверо добровольцев на год "поселились на Марсе": какая цель и что произошло за месяц

Песочница на аналоговом устройстве Crew Health and Performance Analog, где волонтеры-исследователи участвуют в симулированных прогулках по поверхности Марса / © NASA

Четверо добровольцев NASA уже месяц находятся в изоляции в модуле Mars Dune Alpha, имитирующем условия будущего полета на Марс. Миссия CHAPEA имеет целью изучить, как люди справляются с ограниченными ресурсами, изоляцией и техническими проблемами в течение целого года.

Об этом сообщает NASA.

Четверо участников миссии CHAPEA 19 октября вошли в специально созданную среду Mars Dune Alpha площадью 1 700 кв. футов (518 м) в космическом центре Джонсона в Хьюстоне. Впереди у них еще 344 дня полной изоляции.

NASA обнародовало видео старта эксперимента, отметив, что команда живет «как марсианские исследователи» и вносит вклад в подготовку будущих миссий на Луну и Марс.

В состав экипажа входят: летчик-испытатель ВВС США Росс Элдер, офицер по закупкам Космических сил США полковница Эллен Эллис, консультант по проектированию оборудования Мэтью Монтгомери и технический директор в сфере оборонных и аэрокосмических технологий Джеймс Спайсер.

Как сообщает DigitalTrends, условия миссии моделируют главные вызовы длительного пребывания в космосе. Участники работают с ограниченными запасами, решают технические сбои, приспосабливаются к изоляции и задержкам связи. Кроме ежедневных рабочих задач, они ухаживают за растениями, следят за системами жизнеобеспечения и проходят тренировки на участке, имитирующем марсианский ландшафт.

Модуль имеет примерно девять отдельных зон: общую ванную комнату, пространство для приема пищи и отдыха, а также индивидуальные комнаты экипажа. Часть комплекса отведена для тренировок по «марсхождениям».

Это уже вторая длительная миссия CHAPEA — предыдущая, которая завершилась в июле прошлого года, длилась 378 дней. Один из ее участников Келли Гастон вспоминал, что для успеха им приходилось полагаться на взаимную поддержку и тщательную подготовку, ведь каждый день появлялись и новые вызовы, и возможности для развития.

NASA пока не объявило точную дату первого пилотируемого полета на Марс. По самым оптимистичным прогнозам, это может произойти не раньше 2033 года.

К слову, команда Техасского университета, проанализировав марсианские метеориты и проведя моделирование химии магмы, пришла к выводу, что Марс в древности мог быть теплее, чем считалось. В таких условиях на поверхности могла существовать жидкая вода, а восстановленная сера могла обеспечивать энергией потенциальные микробные организмы.