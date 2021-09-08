Четыре модели iPhone и обновленные AirPods: в Apple назвали дату осенней презентации своих новинок

Четыре модели iPhone и обновленные AirPods: в Apple назвали дату осенней презентации своих новинок

Мероприятие можно будет посмотреть на сайте Apple, YouTube-канале компании и через приложение Apple TV.

В следующий вторник, 14 сентября, американская технологическая компания Apple устроит презентацию "Калифорнийский стриминг", во время которой представит последнюю линейку iPhone и других гаджетов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мероприятие начнется в 10:00 по местному времени и будет транслироваться из штаб-квартиры компании в Купертино, штат Калифорния. Его можно будет посмотреть на сайте Apple, YouTube-канале компании и через приложение Apple TV.

По данным издания, Apple готовит четыре новых iPhone с размером экрана в 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма и обновленной камерой с "видеоверсией портретного режима, поддержкой качественного ProRes и более продвинутой системой фильтров".

Также в устройствах появятся "более быстрые процессоры A15, будет меньше вырез в верхней части экрана и улучшение дисплея, в частности более высокая частота обновления".

К тому же, компания может представить новые часы Apple Watch с большим экраном (от 41 до 45 мм), обновленные наушники AirPods и ноутбуки MacBook Pro, а также еще две версии планшетов iPad.

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Кроме новых устройств компания также выпустит ранее анонсированные обновления программного обеспечения iOS и iPadOS 15 watchOS 8, tvOS 15 и macOS Monterey.

Недавно президент Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретились с руководителем Apple Тимом Куком в Калифорнии.

Во время встречи глава государства рассказал о достижениях украинской ИТ-сферы, стороны обсудили работу над совместными проэктам.

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