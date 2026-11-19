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Четыре острых клыка и устрашающий вид: какие необычные верблюды-вампиры жили 12 млн лет назад
Древние верблюды имели четыре острых клыка, из-за которых они не походили на своих современных сородичей. Учёные выяснили, какую роль могли играть эти необычные зубы.
Около 11–12 миллионов лет назад на территории Северной Америки обитали необычные верблюды с длинными ногами и четырьмя большими изогнутыми зубами. Исследователи установили, что эти животные принадлежали к ранее неизвестному роду, который, вероятно, был родственен современным ламам.
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование Музея естественной истории и науки Нью-Мексико.
Древний вид получил название Vampyrocamelus welshi. Его представители обитали на территории современных американских штатов Техас, Оклахома и Небраска. Эти животные имели удлиненное телосложение и тонкие длинные конечности, а внешне напоминали жирафов.
Наиболее характерной особенностью древних верблюдов были их зубы. В верхней челюсти располагались две пары крупных изогнутых зубов с заостренными концами. У самцов они были значительно больше, чем у самок, у которых клыки напоминали небольшие колышки.
По предположению учёных, самцы могли использовать большие клыки для демонстрации, устрашения и соперничества с другими представителями своего вида. Подобную функцию выполняют рога оленей.
Что известно об открытии
Установить особенности вымерших животных удалось благодаря исследованию окаменелостей из коллекции Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.
Учёные изучили более 100 ископаемых останков, в том числе черепа, челюсти, зубы и кости конечностей. Большинство материалов происходит из отложений Кларендон в Техасе, где окаменелости собирали примерно с 1929 по 1960 год.
Исследователи сравнили пропорции найденных костей с останками других североамериканских верблюдов. Выявленные различия позволили выделить новый род Vampyrocamelus, единственным известным видом которого являетсяV. welshi.
Этот вид был назван в честь палеонтолога Эда Уэлша за его вклад в изучение млекопитающих кайнозойской эры, в частности ископаемых верблюдов.
В то же время некоторые особенности анатомии вымерших верблюдов остаются неизученными из-за отсутствия отдельных частей скелета. В частности, у исследователей до сих пор нет окаменелых позвонков, целых тазовых костей, а также костей лодыжек и пальцев ног этих животных.
Чем питались древние верблюды
Несмотря на необычные клыки, Vampyrocamelus welshi, скорее всего, был травоядным животным. Остальные его зубы по строению напоминали зубы верблюдов и имели поверхности, приспособленные для пережевывания пищи.
В то же время учёные пока не могут определить, питался ли этот вид преимущественно листьями и кустарниками или также употреблял траву.
Напомним, ранее ученые научились извлекать генетические данные горбатых китов из капель слизи и биологического материала, которые животные выбрасывают при выдохе, — без прикосновений и травмирования морских гигантов.