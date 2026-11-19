Верблюды-вампиры с четырьмя клыками жили 12 млн лет назад / © Associated Press

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Около 11–12 миллионов лет назад на территории Северной Америки обитали необычные верблюды с длинными ногами и четырьмя большими изогнутыми зубами. Исследователи установили, что эти животные принадлежали к ранее неизвестному роду, который, вероятно, был родственен современным ламам.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование Музея естественной истории и науки Нью-Мексико.

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Древний вид получил название Vampyrocamelus welshi. Его представители обитали на территории современных американских штатов Техас, Оклахома и Небраска. Эти животные имели удлиненное телосложение и тонкие длинные конечности, а внешне напоминали жирафов.

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Наиболее характерной особенностью древних верблюдов были их зубы. В верхней челюсти располагались две пары крупных изогнутых зубов с заостренными концами. У самцов они были значительно больше, чем у самок, у которых клыки напоминали небольшие колышки.

По предположению учёных, самцы могли использовать большие клыки для демонстрации, устрашения и соперничества с другими представителями своего вида. Подобную функцию выполняют рога оленей.

Что известно об открытии

Установить особенности вымерших животных удалось благодаря исследованию окаменелостей из коллекции Американского музея естественной истории в Нью-Йорке.

Учёные изучили более 100 ископаемых останков, в том числе черепа, челюсти, зубы и кости конечностей. Большинство материалов происходит из отложений Кларендон в Техасе, где окаменелости собирали примерно с 1929 по 1960 год.

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Исследователи сравнили пропорции найденных костей с останками других североамериканских верблюдов. Выявленные различия позволили выделить новый род Vampyrocamelus, единственным известным видом которого являетсяV. welshi.

Этот вид был назван в честь палеонтолога Эда Уэлша за его вклад в изучение млекопитающих кайнозойской эры, в частности ископаемых верблюдов.

В то же время некоторые особенности анатомии вымерших верблюдов остаются неизученными из-за отсутствия отдельных частей скелета. В частности, у исследователей до сих пор нет окаменелых позвонков, целых тазовых костей, а также костей лодыжек и пальцев ног этих животных.

Реконструкция головы Vampyrocamelus, на которой изображены характерные парные верхние клыки с обеих сторон. Фото: К. Марриотт/«Эволюция североамериканских верблюдов» (2026)

Чем питались древние верблюды

Несмотря на необычные клыки, Vampyrocamelus welshi, скорее всего, был травоядным животным. Остальные его зубы по строению напоминали зубы верблюдов и имели поверхности, приспособленные для пережевывания пищи.

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В то же время учёные пока не могут определить, питался ли этот вид преимущественно листьями и кустарниками или также употреблял траву.

Напомним, ранее ученые научились извлекать генетические данные горбатых китов из капель слизи и биологического материала, которые животные выбрасывают при выдохе, — без прикосновений и травмирования морских гигантов.

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