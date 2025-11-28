Возможен ли интим в космосе: ученый все объяснил

Люди в космосе / Иллюстративное фото / © pexels.com

Секс в космосе остается гипотетической проблемой, которая значительно сложнее, чем кажется, из-за уникальных препятствий невесомости. Ученый-физик объяснил, что астронавты столкнутся как с механическими, так и с биологическими трудностями, включая проблему поддержания эрекции.

Об этом пишет Unilad.

Многие слышали о стремлении попасть в «клуб на высоте в милю» (сленговое выражение для обозначения сексуальной близости, совершенной на борту самолета во время полета), но попытка повторить это в условиях космоса — задача совсем другого масштаба.

Для большинства людей это вряд ли станет актуальным, разве что человечество когда-то действительно отправится в далекие межзвездные путешествия на огромных космических кораблях. Пока же лишь небольшому кругу астронавтов может выпасть возможность проверить, реально ли это вообще.

Но романтика в космосе сталкивается с очень специфическими ограничениями — прежде всего из-за отсутствия гравитации. И проблемы возникают сразу на нескольких уровнях: и механическом, и физиологическом.

Так с какими трудностями можно столкнуться, пытаясь заняться сексом в космосе? Прежде всего — с невесомостью. Какую бы позу не выбрать — «догги», «наездницу», «тачку» или классическую миссионерскую — все они опираются на гравитацию, которая помогает партнерам оставаться рядом, то есть «вовлеченными». Основная же проблема проста: в невесомости два тела после контакта разлетаются в разные стороны, словно шайба на столе аэрохоккея.

«Даже малейшее прикосновение может затруднить сохранение контакта, если оба человека не надежно закреплены. Астронавтам пришлось бы упираться в станцию или даже друг в друга», — сказал в 2018 году в комментарии The Sun физик и астроном Джон Миллис.

А учитывая то, что постоянный контакт является ключевым для самого процесса, разлетание партнеров после каждого движения вряд ли будет способствовать успеху.

Миллис предположил, что одного из участников можно фиксировать специальными ремнями — чем, стоит заметить, некоторые пользуются и на Земле.

«Это может быть что-то вроде игровой конструкции, которая позволяет людям занять правильное положение относительно системы ремней, удерживающей их вместе, или же специальная одежда, которая выполняет ту же функцию. Уверен, что изобретательные умы создадут что-то гениальное», — рассказал ученый.

Впрочем, физическое отталкивание — не единственное препятствие. В состоянии невесомости меняется работа кровеносной системы: кровь интенсивнее приливает к голове. Поскольку нормальный кровоток в половых органах важен для возбуждения и у мужчин, и у женщин, такие изменения могут сделать поддержание эрекции значительно сложнее.

Напомним, бывшая астронавтка NASA Николь Стотт, которая провела более 100 дней на МКС, утверждает, что секс в космосе «вероятно, возможен» и физически этому ничего не помешает. Она отметила, что главное препятствие — невесомость: без закрепления партнеры будут отталкиваться друг от друга. Стотт сравнила интимную близость в космосе с «плаванием в бассейне», где координация является сложной, но возможной.