Чистая энергия от вращения Земли: ученые совершили сенсационное открытие

Пока мы работаем, кушаем и спим, Земля постоянно вращается в собственном магнитном поле. Ученые утверждают, что это можно использовать для получения чистой энергии. Исследователи смогли генерировать небольшое напряжение, используя вращение планеты.

Об этом сообщает Mail Online.

Хотя полученное от вращения Земли электричество было незначительным, это может стать первым шагом к новой технологии безграничного зеленого энергоснабжения.

Идея использовать разницу скорости между магнитным полем и магнитом появилась еще много лет назад, однако предыдущие исследования показывали, что электроны быстро выравнивают заряд, сводя эффект на нет.

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Новый эксперимент, проведенный учеными Принстонского университета и Лаборатории реактивного движения NASA, дал другие результаты. Исследователи использовали полый цилиндр из феррита марганца-цинка длиной 29,9 см. Его разместили в изолированной лаборатории под углом 90 градусов к вращению Земли.

Хотя сам объект был неподвижен, лаборатория двигалась вместе с Землей, что создавало магнитную силу на электроны. Это привело к возникновению напряжения в 19 микровольт. Когда угол или материал менялись, эффект исчезал, что подтверждает связь с земным магнитным полем.

Ученые считают это начальным доказательством концепции и подчеркивают, что необходимо дальнейшее исследование для создания большего напряжения и тока.

В последние годы мир активно переходит на чистую энергетику, отказываясь от ископаемого топлива. Основными источниками остаются ветровая и солнечная энергия, а также геотермальная и гидроэнергия.

Набирает популярность и ядерная энергетика, которая уже обеспечивает около 10% мирового электроснабжения. Хотя она не возобновляема, но может производить большие объемы энергии без выбросов парниковых газов.

Этот эксперимент открывает новые возможности в сфере возобновляемой энергетики, однако до практического применения еще далеко.

К слову, ученые из Университета Гвельфа в Канаде разработали инновационный материал, напоминающий слизь и способный генерировать электроэнергию во время сжатия.