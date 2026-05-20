Чистый воздух убивает Гольфстрим: ученые обнаружили парадокс, угрожающий Европе экстремальным холодом

Северная Европа может столкнуться с экстремальным похолоданием из-за коллапса Гольфстрима

Сокращение выбросов диоксида серы и черного углерода помогает человечеству дышать более свободно, однако одновременно толкает ключевые океанические течения к катастрофическому коллапсу.

Об этом феномене пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование климатологов.

По данным ученых, меры по очистке воздуха ощутимо ослабляют Атлантическую меридиональную опрокидывающуюся циркуляцию (АМПЦ) — гигантскую сеть глобальных океанических течений, самой известной частью которой является Гольфстрим. Если эта система остановится, температура в Северной Европе стремительно упадет, что фактически погрузит Великобританию и соседние страны в «новый ледниковый период».

Как работает океанический конвейер

АМПЦ функционирует как гигантская конвейерная лента, переносящая тепло, углерод и питательные вещества по всему миру. «Двигателем» этой системы есть процесс формирования очень холодной, плотной и соленой воды в Арктике. Охлаждаясь, эта вода опускается на дно океана и затягивает за собой тёплые массы из Атлантики, заставляя всю сеть непрерывно двигаться.

Этот механизм поддерживал стабильность климата за последние 6000 лет. Однако сегодня из-за глобального потепления ледники Гренландии тают, сбрасывая в океан миллионы тонн пресной воды. Это разбавляет соленую воду у полюсов и делает ее менее плотной, что существенно тормозит течение.

Климатический парадокс: при чем здесь чистый воздух?

Поскольку главной проблемой является глобальное потепление, кажется нелогичным, что очищение воздуха делает ситуацию хуже. Однако этот климатический парадокс хорошо известен науке.

Крошечные частицы аэрозольных загрязнителей зависают в атмосфере и работают как зеркало — они отражают солнечную радиацию обратно в космос, охлаждая Землю. То есть, загрязненный воздух годами смягчал реальный удар климатических изменений.

Совторник исследования, климатологиня из Университета Рединга Лора Уилкокс объясняет: «С уменьшением выбросов аэрозолей Северное полушарие нагревается быстрее. Это уменьшает температурный дисбаланс между экватором и полюсом. Как следствие, системе АМПЦ больше не нужно переносить так много тепла для поддержания баланса и она ослабевает».

По подсчетам ученых, только из-за очистки воздуха это ключевое течение ослабит примерно на 6% к 2050 году (дополнительно к тому ослаблению, которое уже вызвано парниковыми газами).

Где сокращение выбросов самое опасное

Исследователи провели 80 различных симуляций климата, чтобы проверить, как меры по контролю за загрязнением влияют на океан. Выяснилось, что география имеет критическое значение.

Сильнейший удар по океаническим течениям происходит, когда выбросы аэрозолей падают над Северной Америкой и Европой. Именно эти регионы расположены в средних и высоких широтах, поэтому их чистый воздух пропускает больше солнечной радиации непосредственно над водами Гренландии. В то же время сокращение выбросов в Южной Азии почти не повлияло на силу течения, поскольку эти частицы находятся слишком далеко от Северной Атлантики.

Парниковые газы остаются главным врагом

Несмотря на тревожные данные, ученые отмечают: ни одна из их симуляций не показала полный коллапс течения до 2050 года. Кроме того, отрицательный эффект от очистки воздуха составляет лишь треть того ущерба, который наносят парниковые газы.

Поэтому исследователи призывают не останавливать борьбу с загрязнением воздуха, ведь он является одной из главных причин преждевременной смертности, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Чтобы спасти Гольфстрим, необходимо сосредоточиться на масштабном и быстром сокращении выбросов углекислого газа и метана.

Напомним, глубокое замерзание Европы, как в фильме «Послезавтра», может быть гораздо ближе, чем кажется. Новое исследование британских ученых показывает, что ослабление Гольфстрима началось еще 300 лет назад.

