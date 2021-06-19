"Чрезвычайное открытие": ученые нашли отпечатки лап одного из последних динозавров

Ученые уже назвали это "необычным и удивительным открытием"

Следы одного последнего из динозавров, которые бродили в Великобритании 110 млн лет назад, были обнаружены недалеко от белых скал Дувра.

Об этом 18 июня сообщает BBC.

Отпечатки крайней мере шести различных видов были найдены на скалах и береговой линии, после того, как шторм "обнажил" каменные глыбы. Считается, что следы оставили анкилозавры, тероподы и орнитоподы.

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Окаменелые отпечатки сохранились в результате заполнения осадком следа динозавра.

Находка Филиппа Хедланд, куратора Гастингсского музея и художественной галереи, является последней записью о динозаврах в Британии. Хедланд сказал: "Еще 2011 года я наткнулся на необычные знаки на скалах в Фолкстоне. Я сразу подумал, что это следы. Увиденное противоречило тому, что большинство геологов говорят о эти скалы, поэтому я пошел искать больше следов, и, поскольку приливы оказывались больше в результате эрозии, я нашел даже лучше ".

Самый большой из найденных следов — 80 см в ширину и 65 см в длину — принадлежал игуанодоноподибному динозавру. Также был обнаружен след из нескольких следов размером со слона, который, как полагают, был орнитоподихнусом.

Этот большой след принадлежал орнитоподы. / Портсмунский университет

Доклад с описанием находки опубликована в Proceedings Of The Geologist 'Association, а некоторые следы в настоящее время выставлены в Фолкстонському музее.

Напомним, что ученые выяснили, что исчезновение динозавров могла вызвать комета, а не астероид. Речь идет о фрагменте кометы диаметром около 7 километров, возникший в результате взрыва кометы из облака Оорта, расположенной очень далеко за пределами Солнечной системы.

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