Что будет, если крошечная черная дыра пройдет через тело человека

Представьте себе черную дыру размером с атом, но с массой, сравнимой с астероидом, движущейся через Землю. Это кажется невероятным, но учёные предполагают, что такие объекты могут существовать.

Что произойдет, если одна из них случайно столкнется с человеком, рассказывает T4.

Обычно черные дыры ассоциируются с огромными космическими гигантами, способными поглощать целые звезды, но есть и другие виды – так называемые первичные черные дыры. Считается, что они могли образоваться на ранних этапах формирования Вселенной, задолго до появления первых звезд.

В настоящее время ученые не обнаружили ни одной такой черной дыры, но существует гипотеза, что они могут состоять из темной материи, загадочной субстанции, которая, вероятно, удерживает галактики вместе. Их масса может достигать от 10 до 10 кг, что эквивалентно массе астероида, но сам объект будет ничтожно малым.

Исследователи решили смоделировать ситуацию, когда такая чёрная дыра проходит через человеческое тело. Были учтены два основных фактора: приливные силы и ударные волны.

Приливные силы возникают из-за разницы в гравитационном воздействии на разные части тела. Поскольку такая черная дыра очень мала, ее влияние будет ощутимо только в микроскопическом масштабе. Ученые пришли к выводу, что проникновение такого объекта через организм человека, вероятно, будет восприниматься как легкое покалывание.

Однако, если черная дыра пройдет через мозг, последствия могут быть более серьезными – приливные силы могут разорвать клетки, что может оказаться роковым. Тем не менее, для такого эффекта ее масса должна быть не менее 10¹⁹ кг.

Ударные волны, возникающие при прохождении черной дыры сквозь ткани, могут привести к повреждению клеток и внутренних органов.

Хотя такая перспектива звучит тревожно, на самом деле вероятность того, что человек когда-нибудь встретится с микроскопической черной дырой, чрезвычайно низка – менее одного шанса на 10 триллионов. Так что опасаться этого точно не стоит.