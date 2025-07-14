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Что будет, если Земля будет вращаться еще быстрее: ученые предупредили о катастрофе
Дальнейшее ускорение вращения Земли может привести к катастрофическим последствиям. Узнайте, как изменение скорости повлияет на спутники, уровень моря и даже наше здоровье.
Этим летом нас ждут одни из самых коротких дней в истории: 22 июля и 5 августа сутки сократятся на 1,38 и 1,51 миллисекунды соответственно. Причина — неожиданное ускорение вращения Земли. Хотя такие изменения пока незаметны для человека, ученые предостерегают: если планета и дальше будет ускоряться, нас могут ждать катастрофические последствия.
Об этом пишет Mail Online.
Если Земля станет быстрее на 1 милю в час
Если Земля начнет вращаться быстрее на 1 милю в час (1,61 км), продолжительность суток сократится примерно на 90 секунд. Наши биоритмы это не заметят сразу.
Геостационарные спутники потеряют синхронизацию, поскольку уже не будут вращаться с той же скоростью, что и Земля. Это нарушит работу связи, навигации и метеонаблюдений.
Вода начнет оттесняться от полюсов к экватору из-за роста центробежной силы, что повлечет повышение уровня моря на несколько дюймов у экватора и риск подтоплений в низменных городах.
Если скорость увеличится на 100 миль в час
Уровень воды возле экватора поднимется на 10-20 метров.
Под воду могут уйти Амазонская низменность, север Австралии и экваториальные острова.
Сутки будут длиться 22 часа, что нарушит циркадные ритмы. Это приведет к стрессу, повышению количества сердечных приступов, инсультов и ДТП.
Ураганы станут сильнее, поскольку усилится эффект Кориолиса, который и создает вращение штормов.
Если скорость увеличится на 1000 миль в час
Это почти вдвое быстрее, чем сейчас. Центробежная сила вытолкнет сотни футов воды к экватору. Только самые высокие горы, например Килиманджаро или Анды, останутся над уровнем моря.
Возросла бы влажность и облака, которые накроют регионы постоянным туманом и дождями. Вода начнет испаряться в атмосферу и даже за пределы Земли.
При скорости свыше 17 000 миль в час
Центробежная сила превысит силу тяжести. Люди на экваторе станут невесомыми, вода начнет «падать вверх», возникнет явление «обратного дождя».
Экватор станет непригодным для жизни, остатки человечества сбегут на полюса.
А если 24 000 миль в час?
Планету буквально «сплюснет». Тектонические плиты начнут резко сдвигаться, вызывая масштабные землетрясения, которые разрушат планету.
«У нас были бы огромные землетрясения, тектонические плиты двигались бы быстро, и это стало бы катастрофой для жизни на Земле», — говорит эксперт Витольд Францек.
Поэтому даже несколько лишних миль вращения могут вызвать значительные изменения — от перебоев в работе спутников до глобальных природных катастроф.
К счастью, такие сценарии маловероятны, но природа снова напоминает нам, насколько все на планете взаимосвязано.
К слову, исследователи установили, что полюса «съезжают» с поверхности Земли. Все из-за больших плотин, которые удерживают огромные объемы воды: они меняют распределение массы на планете. Из-за этого земная кора смещается относительно мантии и даже влияет на положение оси вращения Земли.