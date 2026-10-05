Что будет, если Земля перестанет вращаться: жуткая симуляция апокалипсиса (видео)

Земля / © pexels.com

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В Сети показали жуткую симуляцию остановки вращения Земли. Такой сценарий привел бы к глобальной катастрофе и массовым разрушениям. Огромная скорость и инерция смели бы с поверхности планеты города, дома и океаны.

Об этом пишет LadBible.

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Представим, что вы спокойно находитесь дома, пьете чай, а в этот момент Земля внезапно начинает останавливать свое вращение. Последствия такого сценария показали в опубликованной в Сети симуляции.

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Пока науке неизвестный механизм, который мог бы полностью прекратить вращение нашей планеты. В то же время авторы симуляции предполагают, что в будущем это теоретически может произойти из-за влияния неизвестного объекта.

По словам пользователя Lunar Cheeseee в TikTok, остановка Земли не произойдет мгновенно. Сначала скорость ее вращения начнет постепенно сбавляться. На экваторе она составляет около 1037 миль в час, или примерно 1669 км/ч.

Первые последствия, согласно симуляции, станут заметны практически сразу. На поверхности будут появляться трещины, а людям все сложнее будет оставаться на ногах из-за предметов, которые будут двигаться с огромной скоростью. Когда скорость снизится до 1028 миль в час или примерно 1654 км/ч, ситуация станет еще более опасной.

На видео показано, как здания, дорожные знаки и другие объекты начинают отрываться от поверхности и двигаться на восток. Вместе с ними в том же направлении начинают перемещаться люди.

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При скорости около 800 миль в час (около 1287 км/ч) сооружения разрушаются и скользят по поверхности, а людей отбрасывает на значительные расстояния. При этом сама планета продолжает оставаться неподвижной.

Когда скорость падает до 700 миль в час (около 1127 км/ч), начинают разрушаться даже небоскребы. Людей на поверхности почти не остается в поле зрения, поскольку тяжелые объекты срывает со своих мест.

Дальнейшее снижение скорости до 300-200 миль в час (примерно 483-322 км/ч) приводит к более масштабным последствиям. В симуляции отмечается, что «ветер теперь быстрее звука». В этот момент в воздухе видны преимущественно обломки, а потом начинают двигаться даже грузовые корабли и огромные массы океанической воды.

Дата публикации 16:25, 05.10.26 Количество просмотров 10 Что произойдет в случае остановки вращения Земли — видео

Спрашивается, почему объекты на поверхности планеты продолжали бы двигаться даже после того, как вращение Земли прекратилось. Это разъясняется силой инерции. Подобный эффект можно наблюдать при резком торможении автомобиля: транспорт останавливается, однако пассажир по инерции продолжает двигаться вперед. Именно для предотвращения этого в автомобилях используются ремни безопасности.

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В то же время, ближе к полюсам влияние такой силы было бы значительно меньше, поскольку скорость движения поверхности Земли зависит от географической широты. Например, в Нью-Йорке поверхность планеты движется со скоростью около 790 миль в час, что составляет примерно 1271 км/ч. На полюсах эта скорость практически равна нулю, ведь именно там проходит ось вращения Земли.

Таким образом, в теории человек, находившийся на одном из полюсов, мог бы изначально практически не почувствовать последствий остановки планеты. Ситуация изменилась бы, если бы до полярных территорий начали добираться огромные массы океанической воды.

Поэтому в комментариях к видео с симуляцией пользователи предположили, что пребывание на полюсах потенциально могло бы повысить шансы человека на выживание.

Впрочем, даже эти территории вряд ли остались бы без серьезных последствий. Ведь все объекты на планете продолжали бы двигаться к востоку с огромной скоростью. Сочетание скорости и массы могло бы вызвать, в частности, смещение тектонических плит и другие масштабные изменения.

«Так много воды переместилось на континенты и обратно, что вы непременно столкнулись бы с цунами», — написал один из пользователей.

«И это еще „постепенная“ остановка. Представьте, что Земля просто внезапно останавливается до 0. Каждый отдельный объект становится баллистической ракетой», — отметил другой.

Напомним, в октябре Международное бюро мер и весов может рассмотреть отмену высокосных секунд из-за того, что Земля начала вращаться быстрее. Это чревато сбоями в компьютерных системах, поскольку ПО настроено только на добавление секунд. Поэтому предлагают полностью отказаться от них с 20 мая 2027 года, поэтому разница между атомным и земным временем начнет постепенно расти и за тысячу лет может достичь часа.

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