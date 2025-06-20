Что ChatGPT делает с нашим мозгом: тревожные результаты исследования

ChatGPT

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С ростом популярности ChatGPT все больше людей пользуются им для быстрого получения информации. Но новое исследование Массачусетского технологического института свидетельствует: активное использование искусственного интеллекта может негативно влиять на когнитивные процессы.

Об этом сообщает Time.

В исследовании Массачусетского технологического института приняли участие 54 добровольца в возрасте с 18 до 39 лет. Их попросили написать несколько эссе на темы, входящие в тест SAT (стандартный тест для поступления в колледжи США), в частности об этике благотворительности и проблеме чрезмерного выбора. Участников разделили на три группы: одна писала с помощью ChatGPT, вторая — с помощью Google, а третья — полностью самостоятельно.

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Во время написания эссе ученые измеряли мозговую активность с помощью электроэнцефалографии. Оказалось, что те, кто пользовался ChatGPT, чаще писали похожие тексты с банальными идеями. По словам двух преподавателей английского, их эссе были «бездушными».

Участники все больше полагались на ИИ, с каждой новой работой поручая ему все больший объем. Эта группа также продемонстрировала самую низкую мозговую активность и слабые результаты по нейронным, поведенческим и речевым показателям. Ученые отметили низкий уровень внимания и исполнительного контроля.

Зато участники, которые работали без помощи ИИ, показали самую активную работу мозга в альфа-, тета- и бета-диапазонах — именно они отвечают за креативность, память и обработку смысла. Эти участники также чувствовали наибольшую вовлеченность в процесс и были довольны результатом.

Активность мозга обнаружили и в группе, которая использовала Google, — ее представители тоже остались довольны написанным.

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После трех эссе участники должны были переписать одно из них, но с новыми условиями: группа ChatGPT — без его помощи, а самостоятельная — наоборот, с ИИ. У первой наблюдался слабый уровень памяти и более низкая активность мозговых волн. Зато «самостоятельная» группа продемонстрировала улучшение нейросвязей, что свидетельствует: искусственный интеллект при условии разумного использования может быть полезным.

Несмотря на то, что исследование еще не прошло рецензирование, его автор, исследовательница Наталья Косьмина, решила обнародовать результаты уже сейчас, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Что на самом деле побудило меня опубликовать статью сейчас, не дожидаясь полного рецензирования, — это опасения, что через 6-8 месяцев какой-то политик скажет: „Давайте сделаем GPT для детского сада“. Я считаю, что это было бы абсолютно вредно. Развитие мозга находится под большим риском», — отметила исследовательница.

После публикации пользователи соцсетей, как и ожидала автор, воспользовались ИИ для обобщения результатов. Она намеренно оставила в тексте несколько ловушек — в частности, инструкцию «прочитать только эту таблицу», чтобы ограничить объем считанной информации. Кроме того, в сгенерированных резюме ИИ добавил вымышленную деталь — отметил, что использовалась версия GPT-4o, хотя в оригинале это не упоминалось.

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Кстати, по оценкам ученых, уже через 10 лет ИИ может достичь уровня общего интеллекта — и это коренным образом трансформирует жизнь человечества. Ожидается прорыв в медицине, экологии и энергетике, рост благосостояния и даже реальные шаги к освоению космоса, что может положить начало новой эре глобального развития.