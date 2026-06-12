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- Наука и IT
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Что делать, если AirPods не работают: как легко перезагрузить наушники
Проблемы с подключением или звуком в AirPods Pro или Max можно решить без радикальных шагов
Большинство устройств, основные функции которых зависят от программного обеспечения, требуют периодической перезагрузки. AirPods не исключение.
Об этом пишет Bgr.
Это особенно полезно, когда наушники начинают работать со сбоями — например, не работает шумоподавление или они не подключаются к телефону.
Вместо того, чтобы сразу сбрасывать настройки AirPods к заводским и повторно подключать их ко всем устройствам, сначала попробуйте просто перезагрузить.
Как перезагрузить AirPods и AirPods Pro
Поместите оба наушника в зарядный футляр и оставьте их там не менее 10 секунд. Ничего давить не нужно. Просто подождите необходимое время, прежде чем вынуть их и попробовать снова.
Как перезагрузить AirPods Max
Удерживайте одновременно кнопку прослушивания и цифровую коронку на правом наушнике. Когда индикатор рядом с портом зарядки загорится желтым цветом (примерно через 10 секунд), отпустите кнопки.
Что делать, если перезагрузка не помогла
Если проблема не исчезла, попробуйте отключить наушники от проблемного устройства и подключить их заново. Можно также обновить прошивку. В крайнем случае — сбросить настройки к заводским.
Простая перезагрузка AirPods часто решает мелкие проблемы без потери данных и подключенных устройств.