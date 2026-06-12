Что делать, если AirPods не работают: как легко перезагрузить наушники

Наушники / © Associated Press

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Большинство устройств, основные функции которых зависят от программного обеспечения, требуют периодической перезагрузки. AirPods не исключение.

Об этом пишет Bgr.

Это особенно полезно, когда наушники начинают работать со сбоями — например, не работает шумоподавление или они не подключаются к телефону.

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Вместо того, чтобы сразу сбрасывать настройки AirPods к заводским и повторно подключать их ко всем устройствам, сначала попробуйте просто перезагрузить.

Как перезагрузить AirPods и AirPods Pro

Поместите оба наушника в зарядный футляр и оставьте их там не менее 10 секунд. Ничего давить не нужно. Просто подождите необходимое время, прежде чем вынуть их и попробовать снова.

Как перезагрузить AirPods Max

Удерживайте одновременно кнопку прослушивания и цифровую коронку на правом наушнике. Когда индикатор рядом с портом зарядки загорится желтым цветом (примерно через 10 секунд), отпустите кнопки.

Что делать, если перезагрузка не помогла

Если проблема не исчезла, попробуйте отключить наушники от проблемного устройства и подключить их заново. Можно также обновить прошивку. В крайнем случае — сбросить настройки к заводским.

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Простая перезагрузка AirPods часто решает мелкие проблемы без потери данных и подключенных устройств.

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