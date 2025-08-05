Что действительно уничтожило армию Наполеона: ученые представили новую теорию

Армия Наполеона / © Associated Press

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Новое исследование французских ученых ставит под вопрос традиционную версию причин массовой гибели солдат Наполеона во время отступления из России в 1812 году.

Об этом сообщает команда микробиолога Реми Барбьери из Университета Париж-Сите, проанализировавшая древнюю ДНК из зубов 13 солдат, похороненных в братской могиле в Вильнюсе, передает Science Alert.

В результате обнаружены следы бактерий, связанных с паратифом (штамм Salmonella enterica) и обратным тифом, передаваемым вшами (Borrelia recurrentis). При этом бактерии Rickettsia prowazekii, возбудителя классического сыпного тифа, найдены не были.

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"Обратный тиф сам по себе не всегда приводит к смерти, но он мог существенно ослабить и так обессиленных солдат", - отметили исследователи. Они подчеркивают, что результаты пока не окончательны, ведь выборка ограничена только 13 человек из более 3000 похороненных.

Исторические источники действительно указывали на вспышки болезней с симптомами, похожими на сыпной тиф, например лихорадка, головная боль и сыпь. Однако, как указывает Барбьери, многие тела были похоронены в форме, без оружия, что свидетельствует о смерти не в бою, а, вероятно, от болезней.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших масштабных исследований, чтобы лучше понять, какие эпидемии поразили армию Наполеона. По их мнению, наиболее вероятной причиной массовой гибели является комплексное действие инфекций, холода и физического истощения.