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- Наука и IT
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Что действительно уничтожило армию Наполеона: ученые представили новую теорию
Ученые проанализировали ДНК солдат армии Наполеона, погибших при отступлении из России, и обнаружили возбудителей совсем других болезней, чем считали историки. Это подвергает сомнению привычную версию событий 1812 года.
Новое исследование французских ученых ставит под вопрос традиционную версию причин массовой гибели солдат Наполеона во время отступления из России в 1812 году.
Об этом сообщает команда микробиолога Реми Барбьери из Университета Париж-Сите, проанализировавшая древнюю ДНК из зубов 13 солдат, похороненных в братской могиле в Вильнюсе, передает Science Alert.
В результате обнаружены следы бактерий, связанных с паратифом (штамм Salmonella enterica) и обратным тифом, передаваемым вшами (Borrelia recurrentis). При этом бактерии Rickettsia prowazekii, возбудителя классического сыпного тифа, найдены не были.
"Обратный тиф сам по себе не всегда приводит к смерти, но он мог существенно ослабить и так обессиленных солдат", - отметили исследователи. Они подчеркивают, что результаты пока не окончательны, ведь выборка ограничена только 13 человек из более 3000 похороненных.
Исторические источники действительно указывали на вспышки болезней с симптомами, похожими на сыпной тиф, например лихорадка, головная боль и сыпь. Однако, как указывает Барбьери, многие тела были похоронены в форме, без оружия, что свидетельствует о смерти не в бою, а, вероятно, от болезней.
Авторы подчеркивают необходимость дальнейших масштабных исследований, чтобы лучше понять, какие эпидемии поразили армию Наполеона. По их мнению, наиболее вероятной причиной массовой гибели является комплексное действие инфекций, холода и физического истощения.