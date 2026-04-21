Что ели люди тысячи лет назад: археологи нашли ответ в костях

В Карчин-Витове найден скелет женщины бронзового века – одной из древнейших известных женщин, которые ели просо, в северной Польше. / © Фото из открытых источников

Международная команда археологов воспроизвела рацион и образ жизни доисторических сообществ в северо-центральной части Польши, проследив изменения в течение примерно трех тысяч лет — от неолита до бронзового века.

Исследование базируется на анализе останков 60 человек, живших в период между 4100 и 1230 годами до нашей эры. Этот временной отрезок включает ключевые этапы развития Центральной Европы, в частности миграцию степных народов и распространение проса как важной культуры.

Из-за ограниченного количества археологических находок — недолговечности жилья и нехватки органических материалов — ученые использовали современные методы. Среди них — радиоуглеродная датировка, анализ древней ДНК и исследование стабильных изотопов углерода и азота.

Это позволило не только определить временные рамки, но и реконструировать рацион, способы хозяйствования и даже социальные отличия.

В частности, анализ показал, что представители культуры шнуровой керамики, появившиеся в регионе около 2800 до н.э., не всегда выбирали самые плодородные земли. Они часто выпасали скот в лесах или вблизи речных долин. Впоследствии их рацион стал более похож на питание местных земледельцев, что может свидетельствовать об адаптации к новым условиям.

Особое внимание ученые уделили роли проса. Хотя в Евразии эта культура быстро стала основополагающей, в исследованном регионе ее использование существенно отличалось между разными группами. Приблизительно с 1200 года до н.э. одни сообщества активно потребляли просо, в то время как другие почти его игнорировали.

Эти различия сопровождались и разными погребальными практиками, что свидетельствует о связи между питанием и культурной идентичностью.

Кроме того, исследование выявило ранние признаки социального неравенства. Различный уровень потребления животного белка, зафиксированный в костях, показывает, что часть людей имела лучший доступ к ресурсам.

В результате ученые пришли к выводу, что древние сообщества не просто копировали чужие практики, а формировали собственные стратегии выживания и развития, приспосабливаясь к изменениям окружающей среды и социальным условиям.

