Что мешает найти работу своей мечты: невролог раскрыла неожиданную причину

Трудоустройство / © Pexels

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Человеческий мозг может неосознанно мешать людям стремиться к работе своей мечты, поскольку он запрограммирован на поддержание привычной модели поведения и сопротивление изменениям. В то же время существует простой способ преодолеть этот механизм.

Об этом сообщает издание Unilad со ссылкой на врача-невролога Эмили Макдональд.

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По словам специалиста, ключевую роль в этом играет так называемая сеть пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN), которая отвечает не только за привычные модели поведения, но и за то, как человек воспринимает самого себя.

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«Сеть пассивного режима названа очень метко, поскольку она помогает регулировать и направлять наше типичное, „стандартное“ поведение», — пояснила Макдональд.

Она отметила, что именно эта система формирует личную историю человека и его представления о собственной идентичности. Если эти представления не соответствуют новым целям, мозг фактически начинает тормозить изменения.

Как заставить мозг работать на себя

По мнению невролога, одним из самых эффективных способов преодолеть этот психологический барьер является изменение собственной идентичности.

«Просто измените свою идентичность», — советует она.

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Макдональд объясняет, что человек должен начать воспринимать себя так, как будто он уже стал той личностью, которой стремится быть.

«Вы можете просто начать воспринимать себя как ту версию себя, которая уже добилась этого. Вам нужно вести себя так, будто у вас это уже есть, или будто вы уже являетесь тем, кем стремитесь стать», — сказала врач.

По её словам, именно такой подход помогает согласовать внутреннее ощущение себя с желаемой целью, после чего мозг перестаёт сопротивляться новым действиям.

Почему люди откладывают изменения

Эмили Макдональд также отметила, что многих людей сдерживает не только привычка, но и подсознательный страх успеха.

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«Очень часто мы подсознательно боимся успеха, и я считаю, что это главная причина, по которой многие люди остаются в застое», — отметила она.

Невролог считает, что для достижения больших целей часто необходимо идти на риск и выходить за рамки привычного.

«Это действительно необходимое условие для достижения, получения или обладания тем, чего мы хотим», — подчеркнула Макдональд.

Шокирующие результаты исследования о работе мечты

Unilad также приводит результаты исследования компании JobSage, согласно которому лишь 7–10% американцев в настоящее время занимаются тем, что считают работой своей мечты.

В то же время около 90% опрошенных признались, что не смогли построить желаемую карьеру, а менее половины респондентов считают свои профессиональные мечты реалистичными в нынешних экономических условиях.

Напомним, что ученые выяснили: мозг не просто воспроизводит пережитые события во сне, а сочетает их с воображением, эмоциями и ожиданиями, создавая новые сюжеты.

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