Что можно увидеть в ночном небе в октябре: лучшие астрономические события

Осенний период 2025 года порадует астрономическими событиями

Октябрь будет насыщенным месяцем для любителей звездного неба. Главным событием этого месяца может стать яркое появление кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая 21 октября окажется на малейшем расстоянии от Земли.

Об этом сообщает Universemagazine.com.

Список событий в октябре 2025 года

6 октября — соединение почти полной Луны (98%) с Сатурном (+0,6m) и Нептуном (+7,7m). Луна окажется на расстоянии 2,9° от Сатурна и 2° от Нептуна. Первое событие состоится ближе к утру, второе после рассвета, когда все три тела уже будут под горизонтом. Так что лучшее время для наблюдений — ночь на 6 октября.

7 октября — полнолуние, точное время наступления полной фазы Луны 06:47 по киевскому времени (03:47 UTC).

10 октября — сообщение Луны (87%) со скоплением Плеяды. В частях земного шара, где в это время будет ночь, ориентировочно в 06:40 UTC может наблюдаться покрытие.

13/14 октября — сообщение Луны (47%) с Юпитером (-2,2m): в 01:30 по киевскому времени тела окажутся на малейшем расстоянии 4,3°. На протяжении ночи можно будет проследить, как старая Луна, двигаясь по Близнецам, «проскальзывает» между Поллуксом и Юпитером.

19 октября — старая Луна (5%) окажется рядом с Венерой (-3,9m) на предрассветном небе. Ближайшие тела разместятся в 18:26 UTC в тот же день, когда для наблюдателей в Украине они будут под горизонтом.

Ранее ученые сообщили, что Луна удаляется от Земли, что повлияло на продолжительность суток.