"Что мы создали?": основатель ChatGPT признался, что напуган обновленным чат-ботом

GPT-5 пугает даже своего создателя: что ждет мир в августе / © Associated Press

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Сэм Альтман, глава OpenAI , откровенно признался, что следующий этап разработки ChatGPT настолько быстр и силен, что это его искренне испугало. Это заявление прозвучало во время его выступления в подкасте «Минувшая неделя с Тео Фоном».

Об этом пишет Toms Guide.

Альтман сравнил развитие новой модели, которую ожидают уже в августе как GPT-5, с «Манхэттенским проектом», выразив нервозность и даже страх перед тем, что он помог создать.

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Манхэттенский проект — кодовое название программы разработки ядерного оружия в Соединенных Штатах Америки, осуществление которой формально началось 13 августа 1942 года.

Генеральный директор подчеркнул, что молниеносная скорость развития искусственного интеллекта значительно опережает любой возможный надзор. По его словам, создается впечатление, что «в комнате нет взрослых», намекая на отсутствие достаточного контроля над этим процессом.

Хотя Альтман не раскрыл технических деталей или конкретных причин своего беспокойства, сравнение с Манхэттенским проектом не придает уверенности в полном контроле OpenAI над своим творением.

«В истории науки бывают моменты, когда группа ученых смотрит на свое творение и говорит: «Что мы сделали?» — отметил Альтман. — «Может быть, это прекрасно, может быть, это плохо, но что мы сделали?»

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Напомним, новый ChatGPT Agent недавно с легкостью прошел проверку Cloudflare "Я не робот", чем вызвал бурные дискуссии и иронические реакции в Сети.