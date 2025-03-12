Что на самом деле произошло во время Великого потопа: запретная священная книга раскрывает новые детали

Книга Юбилеев, древний текст, написанный более 2100 лет назад, включает в себя новое, сверхъестественное объяснение событий Великого потопа, отличающееся от классического описания в Библии.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Хотя Книга Юбилеев была обнаружена еще в середине 20 века, ее снова начали активно обсуждать в соцсетях после того, как Ник Ди Фабио поделился информацией о том, что "на протяжении поколений церковные власти держали его запечатанным от верующих".

Согласно традиционному библейскому описанию, потоп стал следствием греховности человечества. Однако в Книге Юбилеев подается другая версия — причина потопа заключается во вмешательстве "Сторожей" — падших ангелов, которые спустились на Землю и взяли себе человеческих жен. От этих браков родились великаны, которые привели к огромному насилию и нарушению порядка на Земле, включая каннибализм и многочисленные грехи. Эти события в конце концов стали причиной приговора от Бога.

Книга Юбилеев была найдена в пещерах вдоль северо-западного побережья Мертвого моря, примерно в 15 милях к востоку от Иерусалима. Хотя эта книга содержит пересказы из Бытия и Исхода, еврейские и христианские общины не считают ее канонической из-за сверхъестественных элементов и отсутствия апостольского авторства. В книге утверждается, что божественное откровение было передано Моисею непосредственно на горе Синай, но сам он не писал текст.

"Ангелы якобы записали слова, пока Моисей слушал. Это прямое небесное авторство угрожало авторитету религиозных лидеров", — писал Ди Фабио.

Эта книга рассказывает, как Моисей получил не только десять заповедей, но и подробную историю создания и предыдущие события. Уникальным является упоминание, что Ева была создана на восьмой день, и что ангелы, взявшие женщин из человеческих дочерей, породили великанов, на которых распространялось беззаконие. Потоп, описанный в Ювилеях, имеет цель уничтожить человечество, пока Бог не увидел Ноя.

Тогда были открыты семь небесных ворот, которые поднялись на "15 локтей" над самыми высокими горами, и воды "господствовали пять месяцев — 150 дней". Великаны были превращены в "нечистых демонов".

В книге также описан приказ Богом ангелам схватить и заключить духов в тюрьму. В то же время Сатана просит некоторых духов остаться на Земле для соблазнения и развращения людей. Бог заключил 90% духов в тюрьму, а остальным было позволено оставаться под контролем Сатаны, чтобы испытывать и вводить людей в заблуждение.

Напомним, ученые обнаружили месторасположение Ноевого ковчега.

Читайте также: