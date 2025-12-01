Что на самом деле произойдет, если Солнце начнет тускнеть

Ученые объяснили, что произойдет, если Солнце начнет тускнеть / © Pixabay

Ученые рассказали, какими были бы реальные последствия, если яркость Солнца уменьшится на 1% в год и на 5% — в 20 лет. Хотя цифры кажутся небольшими, ученые предупреждают: в реальном мире такие изменения были бы смертельны для человечества.

Об этом говорится в dailymail.

«Даже если некоторые организмы смогут выжить под землей, человечество погибнет гораздо быстрее — прежде всего из-за паники и социального коллапса», — объяснил ученый Дэвид Стивенсон из Калифорнийского технологического института.

Что происходит, когда Солнце темнеет

Солнце обеспечивает Землю примерно 1365 Вт энергии на квадратный метр, и любое снижение этого потока может нарушить хрупкий баланс. Если яркость снизится, Земля начнет стремительно охлаждаться.

По словам Люси Грин из Университетского колледжа Лондона, Солнце естественно варьирует свою активность в пределах 11-летнего цикла, но эти изменения настолько незначительны, что почти не влияют на климат. В прошлом, например во время Маундерова минимума (1645–1715), падение солнечной активности на 0,22% повлекло за собой малый ледниковый период в Европе.

Возможные катастрофические последствия

Если бы яркость Солнца снизилась хотя бы на 1%, мировой климат изменился бы резко и неотвратимо:

–0,6°C: начало массовых неурожаев в Европе.

–2°C: глобальный голод, который может уничтожить миллиарды людей.

–6°C: новый ледниковый период, ледники покроют значительную часть Северного полушария.

Полное затухание Солнца: температура упадет до –73°C в год и до –240°C через миллионы лет.

Исследования показывают, что даже падение температуры всего на 1,8 ° C сократит производство ключевых культур (пшеницы, кукурузы, сои, риса) на 11%. По оценкам, голод за два года унес бы 5,3 млрд жизней.

Возможен ли такой сценарий?

К счастью, нет. Ученые уверяют: Солнце физически не может остыть так быстро. Даже если бы его ядро полностью перестало вырабатывать энергию, яркость уменьшилась бы на 1% всего за миллион лет.

Профессор Майкл Локвуд из Университета Рединга отмечает, что колоссальная масса Солнца служит «тепловым аккумулятором», который невозможно быстро охладить.

В реальности естественные изменения яркости Солнца составляют лишь 0,1–0,25% — и этого недостаточно, чтобы привести к глобальной катастрофе.

Так что драматический сценарий «мгновенного ледникового периода» пока отменяется. Ученые успокаивают, что такое развитие событий невозможно.

