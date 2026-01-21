ТСН в социальных сетях

Что общего между слонами и самым вкусным кофе: неожиданное открытие японских генетиков

Кофе сорта Black Ivory считается одним из самых дорогих и вкусных в мире. Ее "производство" происходит в желудках азиатских слонов, где уникальная химическая магия меняет вкус напитка.

Ученые узнали, что делает кофе сорта Black Ivory самым вкусным.

Ученые узнали, что делает кофе сорта Black Ivory самым вкусным

Если вы думали, что самый элитный кофе – это kopi luwak (проходящий через желудок циветы), то вы ошибались. Настоящие гурманы охотятся на сорт Black Ivory . Этот кофе производят только в одном заповеднике в Таиланде, скармливая спелые кофейные ягоды слонам, а затем вымывая зерна из их экскрементов.

Почему этот напиток описывают как "чрезвычайно мягкий, с нотками шоколада", выяснили исследователи из Токийского института наук.

Об этом пишет ScienceAlert.

Все дело в бактериях

Генетик Такудзи Ямада и его команда решили проверить, влияет ли микробиом слона на химический состав зерна. Они проанализировали образцы навоза шести слонов: троих кормили кофейными ягодами, а трех — обычным рацией.

Выяснилось, что у кофеманов в кишечнике активизируются специфические группы бактерий. Они работают как природные ферментаторы.

Как исчезает горечь

Главный враг вкусного кофе – это пектин (вещество, содержащееся в клеточных стенках растений). При обжаривании зерен пектин распадается на соединения, которые дают напитку характерную горечь.

Исследование показало:

  • В желудке слона уникальные микробы активно расщепляют пектин и целлюлозу еще до обжарки.

  • Вместе с пектином исчезает и грядущая горечь.

  • Химический анализ подтвердил: в зернах Black Ivory значительно меньше соединения 2-фурфурилфуран , отвечающего за горький привкус обычного кофе.

Почему именно слоны

Ученые пошли дальше и сравнили микробиом слонов с микробиомом коров, свиней и кур. Оказалось, что только слоны имеют «полный набор инструментов» (нужных ферментов и бактерий) для тщательной очистки зерен от пектина.

То есть, это не просто прохождение через пищеварительный тракт, а сложный биохимический процесс, превращающий обычное кофейное зерно в деликатес.

«Наши выводы свидетельствуют о том, что неполное переваривание кофейных ягод слонами помогает 'отсеять' те части зерна, которые становятся горькими во время обжаривания, что приводит к гораздо более деликатному вкусовому профилю», — подытожили исследователи.

Напомним, далеко не все продукты можно совмещать с кофе. Употребление напитка после еды оказывает влияние на усвоение организмом некоторых минералов и витаминов. В случае их дефицита лучше не употреблять такие продукты вместе с кофе .

