Что опаснее быть слишком худым, или иметь ожирение: что обнаружили ученые

Люди с недостаточным весом имеют значительно более высокий риск смерти, чем те, кто страдает избыточным весом или легким ожирением.

Об этом заявили ученые во время ежегодной встречи Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета.

В исследовании приняли участие около 86 тысяч человек среднего и старшего возраста. Участников распределили по индексу массы тела (ИМТ): от недостаточного веса (до 18,5 кг/м²) до тяжелого ожирения (более 40 кг/м²). Контрольную группу составили люди с ИМТ в пределах 22,5-25, то есть из верхнего диапазона нормы.

Результаты показали, что самый высокий риск смертности был среди тех, кто имел недостаточный вес: он превышал показатели контрольной группы в 2,73 раза. Повышенный риск обнаружили и у людей с нижней границы нормы (ИМТ 18,5-20) — в два раза выше.

Высоким оставался риск и среди участников с тяжелым ожирением (более 40 ИМТ). Зато люди с избыточным весом (25-30) и легким ожирением (30-35) не продемонстрировали роста смертности по сравнению с контрольной группой.

Ученые объясняют: недостаточный вес часто связан с нехваткой питательных веществ и витаминов, необходимых для нормальной работы организма. Поэтому они призывают оценивать здоровье комплексно, а не ориентироваться исключительно на показатели веса.

