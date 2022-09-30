Что показывают часы Судного дня, символизирующие приближение мира к ядерному уничтожению

Символические часы Судного дня решено было оставить на прежней отметке – за 100 секунд до полуночи, символизирующей уничтожение человечества.

Что такое часы Судного дня, сколько раз их переводили и стоит ли человечеству бояться неизбежной катастрофы – читайте в материале ТСН.ua.

Как возникли часы Судного дня

Часы Судного дня – проект, который начали в 1947 году создатели первой американской атомной бомбы. Тогда он показывал 7 минут до полуночи.

Периодически эксперты переводят часы, показывающие без нескольких минут до полночи — это отражает напряженность международной ситуации и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама отметка в полночь символизирует момент ядерного катаклизма.

Все случаи, когда стрелки часов переводили

За 70-летнюю историю проекта стрелки часов меняли свое положение 24 раза, включая начальную установку на 23:53 в 1947 году. Самая низкая точка международного напряжения достигла в 1991 году — тогда часы установили на отметке 23:43.

Это ознаменовало конец "холодной войны" и подписание между Россией и США договора о сокращении стратегических вооружений.

Также обострение произошло в 1974 году. После того, как Индия испытала ядерную бомбу, авторы проекта подвинули стрелки часов, отсчитывающих время до глобальной катастрофы, на 23:51.

Существенно ухудшилась ситуация в мире и в 1984 году – война в Афганистане сделала отношения между двумя сверхдержавами снова напряженными. Стрелки часов Судного дня замерли на отметке 23:57 – 3 минуты до полуночи.

Из-за испытаний ядерных бомб, проведенных в 1998 году Индией и Пакистаном, на циферблате появилась отметка 23:51. Другой точкой невозврата стал теракт 11 сентября 2001 года, когда "Аль-Каида" привела к разрушению "башней-близнецов". Тогда стрелки часов на 2 минуты приблизились к 24 часам и стали показывать 23:53.

В последние годы стрелки двигались только вперед. В 2018 и 2019 годах они показывали 2 минуты до полуночи, сообщает Bulletin of Atomic Scientists.

Чтобы ежегодно устанавливать время на часах Судного дня, Совет по науке и безопасности BAS консультируется с Советом авторов бюллетеня, из которых 13 членов являются лауреатами Нобелевской премии. Совет дает экспертную оценку появляющимся на мировой арене угрозам.

В 2018 году минутная стрелка часов переместилась вперед и показала две минуты до полуночи — в последний раз, когда стрелки подходили так близко к концу с 1953 года. Тогда США и бывший СССР провели испытания первых водородных бомб с разницей всего в шесть месяцев.

Время на часах Судного дня останавливалось в 2019 году, но снова пошло вперед в 2020 году.

"Несмотря на то, что стрелки часов Судного дня остаются неподвижными — пока экзистенциальные угрозы человечеству продолжают расти", — заявила лауреатка Нобелевской премии мира Эллен Джонсон-Серлиф, 24-я президент Либерии и сопредседатель Всемирной организации здравоохранения.

В 2021 году часы Судного дня также показывали отметку "100 секунд", но об Украине в отчете организации не упоминали.

Фото: Associated Press

Члены комитета ученых пришли к выводу, что в прошлом году угроза для цивилизации не уменьшилась, и сегодня мы по-прежнему находимся ближе к возможному ядерному апокалипсису.

То, что стрелки остались на прежней отметке, вовсе не означает, что международная ситуация "стабилизировалась", говорится в новом заявлении комитета.

Напротив, часы остались в точке, угрожающе близкой к возможному уничтожению человечества, поскольку мир "застрял в момент крайней опасности".

Комитет отмечает, что отношения США с Россией и Китаем остаются напряженными, поскольку все три страны предпринимают усилия по модернизации и расширению ядерных арсеналов. Ученые указывают на масштабную программу Китая по развертыванию ядерных ракет большой дальности, стремление России, Китая и США разработать гиперзвуковые ракеты, испытания противоспутникового оружия.

"Если не сдержать эти тенденции, они могут стать началом новой опасной гонки ядерных вооружений", – сказано в заявлении.

Фото: Associated Press

В сентябре 2020 года в Нью-Йорке установили часы, которые ведут обратный отсчет времени до отметки, после которой количество выброшенного в атмосферу углекислого газа превысит критический уровень и глобальные климатические изменения станут необратимыми.

Ученые отметили, что их решение отражает "новую аномалию" — тревожное состояние, когда нестабильность и неопределенность стали нормой. По словам экспертов, человечество сейчас стоит перед двумя одновременными угрозами, каждая из которых вызывает чрезвычайную обеспокоенность и требует немедленного внимания.

"Эти главные угрозы — ядерного оружия и климатических изменений — обострились в прошлом году из-за все чаще применения методов информационной войны для подрыва демократии во всем мире, что усугубляет эти и другие угрозы и ставит будущее цивилизации под угрозу", — пояснили ученые.

Эксперты отмечают, что смена руководства США в 2021 году дала надежду, что глобальная гонка к катастрофе будет остановлена или даже обращена вспять. И положительные изменения есть, но их недостаточно.

Человечество еще никогда не было так близко к самоуничтожению, как сейчас, пишет в статье биолог и генетик Science Alert из новозеландского Кентерберийского университета Джек Хайнеманн. И дело не столько в ядерных бомбах, ради которых и создавались часы Судного дня. Человечество может погибнуть от изменения климата и собственного технологического прогресса, пишет ученый.

Фото: ТСН.ua

В списке угроз – война в Украине

Среди угроз в 2022 году ученые называют Украину как горячую точку. Из-за вторжения России стрелки символических часов собирались сдвинуть еще дальше. Однако в последний момент ученые сделали поправку к действиям США, пытающимся остановить эскалацию войны.

Ядерная угроза человечеству

В течение 2021 года некоторые вызовы по ядерной безопасности уменьшились. Однако политические решения могут привести к неожиданным последствиям, так что ситуация может резко измениться. В центре внимания – Иран, который продолжает активно обогащать уран. При этом Тегеран стремится снять все санкции.

"Соседи Ирана, особенно Саудовская Аравия, могут почувствовать себя обязанными получить аналогичные возможности, это может быть предвестником для Ближнего Востока со многими странами, имеющими опыт и материалы по созданию ядерного оружия", – пояснили ученые.

Химикаты

Одной из опасностей для человечества является распространение химикатов и токсичные отходы. Только в США существуют десятки тысяч свалок токсичных отходов. Из них примерно 1700 представляют очень большую опасность и их нужно срочно очистить. Изменение климата и участившиеся ураганы, а также наводнения разрушают эти места хранения отходов и токсичные вещества попадают в атмосферу, загрязняют воду и почву. Соответственно, если так будет продолжаться, станет меньше пригодных для жизни земель и начнется борьба за пресную воду и появятся "химические переселенцы".

Генная инженерия

Одной из угроз для человечества может быть генная инженерия, предназначенная для смены генов в растениях, животных, насекомых. Редактирование генов, являющееся благородной целью, может привести к созданию биороботов. Например, созданные генномодифицированные комары, переносящие смертельные болезни, должны впоследствии изменить свою популяцию, чтобы она стала менее опасной для человека. Но это может привести к изменениям генетически, которые мы не в состоянии предсказать и повлияет на всю окружающую среду, вызывающую конфликты и социальный коллапс.

Изменение климата

Глобальное потепление - среди главных угроз для человечества. Хотя все названные предыдущие угрожающие землянам факторы неразрывно связаны с изменением климата. Часы Судного дня двигаются, его стрелки неумолимо приближаются к полуночи и пора подумать о том, что в 1947 году нам угрожала только ядерная бомба, но теперь нам угрожают другие технологии и даже изменившийся климат.

Естественным предупреждением ученые считают пандемию коронавируса.

"То, что мир пережил во время этой пандемии, никак не самый плохой сценарий", — отмечают ученые.

Они говорят, что COVID-19 – это не последняя биологическая угроза, с которой нам еще предстоит столкнуться на протяжении своей жизни.

"Мы больше не можем игнорировать биологические опасности. Если же мы на это пойдем, то болезни и жизнь, которые они уносят, переместят стрелки часов суда еще ближе к полуночи", — сказала специалист Аша M. Джордж.

Еще одну угрозу для человечества комитет усматривает во все большем распространении дезинформации, разочаровании в демократических институтах, в науке.

"Технологии поспособствовали образованию такой среды, когда сторонникам теорий заговора невозможно привести никакого рационального аргумента и доказательства", — сказал Герб Лин (Herb Lin) из BAS. — Это привело к разрыву общего понимания того, что есть правда”.

Что мы можем сделать, чтобы повернуть часы назад?

Цель проекта – не использовать часы как тактику отпугивания, а чтобы заставить людей говорить.

"Мы пытаемся заставить общественность говорить о состоянии ядерной безопасности и реально давить на лидеров, чтобы обратить на это внимание, а также на изменения климата, показывая тем самым свою обеспокоенность", — пояснили ученые.

Собственно, поэтому стрелка переводилась и обратно, причем почти так же часто, как и двигалась поближе к полуночи. В будущем это возможно, в частности, если мировые лидеры будут предпринимать серьезные шаги для замедления изменения климата.

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