Что происходит, если попасть в черную дыру: учёные предложили неожиданную теорию

Ученые предполагают, что сингулярность чёрной дыры может быть не конечной точкой, а моментом перехода в другое состояние.

Согласно классической физике, падение в черную дыру означает неизбежную гибель: перед тем, как добиться сингулярности, гравитационные силы сначала растянут вас, как спагетти, а затем уничтожат в точке бесконечной плотности, где разрушаются пространство и время. Однако новые исследования предлагают альтернативный сценарий: сингулярность может не быть концом, а только проходом в белую дыру — гипотетическое образование, высвобождающее материю во Вселенную.

Об этом пишет Universe Space Tech.

Физик Штеффен Гилен и математик Лусия Менендес-Пидаль опубликовали в Physical Review Letters исследование, предлагающее новый взгляд на черные дыры с точки зрения квантовой механики. Они использовали двумерную модель черной дыры и обнаружили, что квантовые флуктуации (микроскопические изменения энергии) могут создавать мост между черными и белыми дырами.

По словам исследователей, в квантовой механике время не может просто остановиться, оно постоянно эволюционирует. Это означает, что сингулярность чёрной дыры может быть не конечной точкой, а моментом перехода в другое состояние. Гипотетически, если наблюдатель попал в черную дыру, он мог бы оказаться в белой дыре, где время не завершается, а начинается заново.

Исследователи также предполагают, что время может быть связано с темной энергией — загадочной силой, ускоряющей расширение Вселенной. Если это так, темная энергия играет ключевую роль в происходящих в черных дырах процессах.

Даже если эта теория правдива, попасть в белую дыру после черной – пока фантастика. Чрезвычайная гравитация уничтожит всякую материю задолго до достижения сингулярности. Однако новое исследование может изменить представление о происходящем внутри черных дыр, в частности о сохранении информации во Вселенной.

Таким образом, если когда человек все же найдет способ выжить в черной дыре, то, возможно, его путешествие не завершится исчезновением, а продолжится ... где-то по ту сторону Вселенной.