Что происходит с человеком за мгновение до смерти — научное доказательство

Исследование о процессе умирания человека / © Freepik

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Научные доказательства подтвердили популярную теорию по поводу феномена, связанного со смертью человека, прежде всего последними мгновениями его жизни.

Об этом пишет ladbible.

Новое научное исследование предоставило убедительные доказательства того, что происходит с человеком в последние мгновения его жизни.

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«Люди, пережившие так называемый „опыт клинической смерти“ — когда сердце останавливается, но медики возвращают их к жизни — описывают разнообразные удивительные и даже причудливые впечатления: от пения демонов в аду до ощущения выхода из тела и подъема к небесам», — говорится в материале.

Однако получить достоверные научные данные о процессе умирания очень сложно. Этические ограничения не позволяют намеренно держать человека в состоянии смерти только ради наблюдения.

Один из самых ценных на сегодняшний день инсайтов по моменту смерти был получен совершенно случайно — и он подтвердил популярную теорию о том, что именно человек испытывает перед смертью.

Что происходит перед смертью: «жизнь перед глазами»

Наверное, вы слышали о явлении «пролетающей перед глазами жизни». Считается, что в последние мгновения сознание воспроизводит ключевые события жизни.

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Эта идея имеет давнюю историю: еще Платон описывал воинов, переживавших выход из тела после клинической смерти. В современной культуре этот образ встречается в кино, поэзии, музыке.

Долгое время это рассматривалось только как философская или художественная гипотеза. Но в 2022 году появились реальные научные доказательства, подтверждающие ее.

Что показали исследования мозговой активности при смерти

В феврале 2022 года журнал Frontiers in Aging Neuroscience опубликовал исследование, пролившее свет на последние моменты человеческой жизни.

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Международная команда из 13 нейроученых под руководством Рауля Висенте из Тартусского университета в Эстонии проводила ЭЭГ-исследование мозга 87-летнего пациента с эпилепсией. Во время процедуры мужчина внезапно скончался от сердечного приступа.

Поскольку у пациента была инструкция «не реанимировать», ученые смогли зарегистрировать мозговую активность в 30-секундный промежуток до и после остановки сердца.

ЭЭГ выявила характерный волновой узор: снижение альфа-, бета- и тета-волн при одновременном повышении гамма-волн.

Комментарий исследователя о процессе умирания человека

«Это действительно редкий случай, потому что мы не можем заранее знать, когда человек умрет, чтобы подготовить ЭЭГ», — отметил один из авторов исследования, нейрохирург Аджмал Земмар.

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Он добавил, что хотя результаты основываются только на одном случае, данные EEG демонстрируют, что мозг проявляет активность, подобную той, которая фиксируется во время сна или медитации даже после остановки сердца.

А что говорят другие исследования

Исследование 2019 показало, что опыт клинической смерти (NDE) имеет общие черты у людей разных культур, что указывает на возможную нейробиологическую основу явления.

Также было установлено, что опыт людей, употреблявших кетамин или психоделик DMT, часто напоминал рассказы переживших NDE.

Некоторые ученые рассматривали религиозные аспекты этого явления, анализируя духовные переживания перед смертью.

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Несмотря на все исследования, остается загадкой, почему мозг демонстрирует такой всплеск активности перед смертью. Возможно, это последний «подарок» сознания — момент позитива и воспоминаний, сопровождающий переход.

Итак, хотя нам еще многое нужно узнать, наука постепенно открывает завесу тайны над последними моментами жизни. И возможно, это мгновение — не конец, а итог всего, что мы пережили.

Напомним, ранее речь шла о том, почему люди часто устаю уже к обеду. Об этих фактах почти никто не знает.

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