Что происходит с мозгом человека в космосе: учёные назвали главную опасность

Космонавты NASA / © Associated Press

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Космические полеты изменяют не только мышцы и кости человека, но и работу мозга. Ученые из Биркбекского колледжа Лондонского университета проанализировали 15 исследований с участием около 377 человек, среди которых были астронавты и участники наземных симуляций космических полетов.

Об этом сообщает издание BBC.

Исследователи выявили структурные и функциональные изменения в участках мозга, которые отвечают за движение, равновесие, ориентацию тела в пространстве и обработку сигналов различных органов чувств.

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По словам ученых, человеческий мозг изначально приспособлен к земной гравитации. Он автоматически учитывает ее при ходьбе, поднятии предметов и других повседневных движений.

В невесомости этот постоянный сигнал улетучивается, поэтому мозгу приходится перестраивать систему управления телом.

Именно поэтому в начале миссии астронавты могут двигаться неуклюже, врезаться в стены или неправильно рассчитывать силу движений. Впоследствии они приспосабливаются к новой среде.

После возвращения на Землю мозга снова нужно привыкать к нормальной гравитации. В этот период астронавты могут испытывать проблемы с равновесием, координацией и ориентацией.

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Особую опасность такая перестройка может представлять во время будущих миссий на Марс. После примерно восьми месяцев полета мозг экипажа в значительной степени приспособится к невесомости.

Однако после посадки на Марсе, где гравитация примерно втрое слабее, чем на Земле, астронавты могут столкнуться с дезориентацией и трудностями в управлении телом.

Это критически важно, поскольку при посадке или аварийной ситуации экипажу придется быстро принимать решения без постоянной помощи с Земли.

Даже если мускулы и кости будут поддерживать в форме ежедневными тренировками, мозг может не успеть так же быстро приспособиться к новому уровню гравитации.

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Среди возможных способов разрешения проблемы ученые рассматривают создание искусственной гравитации с помощью вращающихся модулей космического корабля.

Также исследователи работают над стимуляцией участков мозга слабыми электрическими импульсами, чтобы помочь астронавтам быстрее адаптироваться к изменению гравитации.

Ученые отмечают, что эти исследования важны не только для будущих космических миссий. Они помогают лучше понять, как человеческий мозг перестраивается в необычных условиях.

Напомним, человеческий мозг способен распознавать слова с перепутанными буквами – это явление «типогликемии». Однако это происходит не из-за распространенного «магического правила» о неизменности первой и последней букв, а благодаря контексту, распознаванию образов и прогнозированию.

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