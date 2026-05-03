Что происходит с телом после смерти: известный учёный дал неожиданное объяснение

Известный астрофизик Нил де Грасс Тайсон поделился научным взглядом на происходящее с телом человека после смерти. По его словам, даже после остановки сердца и мозга тело не исчезает полностью: энергия, накопленная в молекулах в течение жизни, только переходит в другие формы.

Об этом Тайсон рассказал в своем подкасте StarTalk.

Ученый объяснил, что после смерти в теле остается химическая энергия, полученная из пищи, потребляемой человеком на протяжении жизни. Она сохраняется в тканях, мышцах, органах и других молекулах организма.

По словам астрофизика, есть два основных пути, как эта энергия высвобождается после смерти. Первый – кремация. В таком случае остаточная энергия превращается в тепло, а затем в виде инфракрасного излучения распространяется в космос.

«Энергия этих молекул никуда не исчезает. Она превращается в тепло, которое затем излучает инфракрасную энергию, ранее заложенную в молекулах вашего тела, и распространяет ее в космос со скоростью света», – объяснил Тайсон.

Второй вариант – традиционное погребение. В этом случае тело постепенно разлагается, а его остаточную энергию и питательные вещества поглощают бактерии, грибы, микроорганизмы и другие живые организмы.

Сам Тайсон признался, что именно поэтому избрал бы погребение, а не кремацию.

«Если меня похоронят и я разложусь, вся эта энергия будет поглощена микробами, флорой и фауной, которые будут питаться моим телом так же, как я всю жизнь питался флорой и фауной. Так я отдаю долг Земли», - сказал астрофизик.

В то же время, ученый подчеркнул, что кремация также не означает «потери» энергии. По его словам, если человека кремировали четыре года назад, часть излученной энергии уже могла бы достичь ближайшей к Солнцу звездной системы - Альфы Центавра.

"В определенном смысле вы все еще остаетесь частью Вселенной, просто в другой форме", - отметил Тайсон.

Его объяснение базируется на первом законе термодинамики – энергия не возникает из ничего и не исчезает бесследно, а только переходит из одной формы в другую.

После слов Тайсона в сети началась дискуссия. Часть пользователей поддержала идею природного захоронения, считая его способом «вернуться» в экосистему. Другие заявили, что им более близка кремация, ведь мысль о том, что энергия человека распространяется в космосе, кажется им более символичной.

Отдельно пользователи обратили внимание на экологические захоронения – без бальзамирования, металлических гробов и бетонных подвалов. В таком случае тело скорее возвращает питательные вещества в почву, а над могилой иногда высаживают дерево.

