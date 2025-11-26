Что происходит в сознании, когда человек умирает: радикальная теория о жизни после смерти

Сознание возвращается во Вселенную после смерти

Реклама

Физикиня и профессор по нанотехнологиям Мария Стремме из Уппсальского университета в Швеции выдвинула радикально новую теорию сознания, которая может научно объяснить такие загадочные явления, как предсмертные переживания и телепатия. Согласно ее гипотезе, сознание не возникает из человеческого мозга, а существует как фундаментальное поле, подобное строительному блоку Вселенной.

Об этом пишет The Daily Mail.

Сознание как волна в океане

Профессор Стремме утверждает, что сознание настолько фундаментально, как частицы или энергия, которые, согласно традиционной квантовой физике, возникают из вибраций в базовом поле. Если это верно, то личное сознание является иллюзией разделенности.

Реклама

Стримме объясняет эту концепцию, используя естественную аналогию. Она считает, что индивидуальное сознание – это лишь локализованное возбуждение или конфигурация в пределах универсального поля сознания, «подобно волне на поверхности океана». Когда человек умирает, его сознание не исчезает, а просто возвращается в поле.

"Фундаментальный субстрат осознания не начинается и не заканчивается телом, подобно тому, как океан не начинается и не заканчивается с появлением отдельной волны", - пояснила профессор Стремме.

Объяснение телепатии и посмертных переживаний

Теория Стремме открывает путь для научного исследования явлений, ранее считавшихся псевдонаукой. В частности, она может объяснить предсмертные переживания, в которых люди видят религиозные фигуры или умерших родственников.

Если индивидуальное осознание не генерируется только мозгом, а является выражением глубинного поля, то моменты, когда мозг угнетен (например, во время клинической смерти), могут позволить нетипичный доступ к этому базовому полю. Это касается таких психических способностей, как телепатия. Поскольку все личные сознания являются частью одного поля, информация может передаваться меж точками, типо разделенными пространством либо даже временем.

Реклама

Научная проверка теории

Профессор Стремме призывает к «жесткой науке», чтобы проверить ее гипотезу. Она предполагает, что если ее теория верна, мозговые сканирования людей в состоянии глубокой медитации или «эмоциональной сонастроенности» должны показать доказательства «синхронизации» их мозговой активности с активностью других людей.

«Возможность того, что сознание является фундаментальным, недостаточно изучено. Но это быстро меняется. Мы достигаем точки, когда постановка более глубоких вопросов о сознании — это не философия на обочине, а становится научной необходимостью», — подытожила Стремме.

Напомним, умиравшая дважды женщина рассказала, о чем узнала в потустороннем мире . Женщина утверждает, что во время клинической смерти попадала в другое измерение, где встречала «потусторонние существа» и получила важное сообщение для человечества.